Homem é preso por receptação de cigarros eletrônicos

Acusado recebeu mercadoria pelos Correios e pagou fiança para não ficar preso.

A Polícia Civil realizou na sexta (09/01) a prisão em flagrante de um homem de 28 anos suspeito de receptação de cigarros eletrônicos em Rio Pardo de Minas.

A ação teve início após compartilhamento de informações de inteligência entre as delegacias de Rio Pardo de Minas e a Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos, o que levou os policiais civis a monitorar a entrega de uma encomenda dos Correios.

A abordagem ocorreu no momento em que o suspeito recebeu a encomenda. Ele confirmou ser o proprietário da mercadoria e informou que adquiriu os produtos pela internet para consumo próprio. Foram apreendidos 40 cigarros eletrônicos e o aparelho celular do investigado.

Segundo Mayra Coutinho, delegada responsável pelo caso, a quantidade e a origem da mercadoria apreendida mostra indícios suficientes da prática do crime de receptação, uma vez que os cigarros eletrônicos são mercadorias cuja importação, comercialização e propaganda são proibidas no Brasil, conforme regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“A prisão em flagrante foi ratificada em razão dos elementos colhidos no local e dos depoimentos prestados, demonstrando que o conduzido estava recebendo mercadoria que sabia ou deveria saber ser produto de crime”, ressaltou a delegada.

Durante os procedimentos de polícia judiciária, foi arbitrada fiança, conforme previsão legal. O investigado foi liberado após o pagamento da fiança. As investigações prosseguem com o objetivo de apurar a origem da mercadoria e eventual participação de terceiros.