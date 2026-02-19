Veículo bate violentamente em cavalo próximo à Rubelita
|Animal morreu na hora e Toyota Corolla ficou destruído.
Na
noite de quarta (18/02) aconteceu uma violenta colisão entre um veículo modelo Toyota
Corolla com um cavalo na altura do km 301 da rodovia MGC-342, próximo ao
ginásio poliesportivo de Rubelita.
Conforme
a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo, de cor cinza, deslocava-se no sentido
Rubelita/Salinas quando um animal (égua) atravessou a pista inesperadamente. O
condutor não conseguiu desviar a tempo, colidindo frontalmente com o animal.
Com
a força do impacto, o equino foi projetado contra o automóvel, causando a
destruição total do teto e danos generalizados na parte dianteira do veículo.
Ainda
segundo a polícia, o motorista do veículo, que utilizava o cinto de segurança
no momento do impacto, não sofreu ferimentos; já o animal, devido a gravidade
das lesões, veio a óbito no local.
Assista
vídeo do acidente no Instagram do Jornal Folha Regional.
O
condutor do veículo foi submetido ao teste de alcoolemia, apresentando
resultado de 0,00 mg/l.
