Veículo bate violentamente em cavalo próximo à Rubelita

Animal morreu na hora e Toyota Corolla ficou destruído.

Na noite de quarta (18/02) aconteceu uma violenta colisão entre um veículo modelo Toyota Corolla com um cavalo na altura do km 301 da rodovia MGC-342, próximo ao ginásio poliesportivo de Rubelita.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo, de cor cinza, deslocava-se no sentido Rubelita/Salinas quando um animal (égua) atravessou a pista inesperadamente. O condutor não conseguiu desviar a tempo, colidindo frontalmente com o animal.

Com a força do impacto, o equino foi projetado contra o automóvel, causando a destruição total do teto e danos generalizados na parte dianteira do veículo.

Ainda segundo a polícia, o motorista do veículo, que utilizava o cinto de segurança no momento do impacto, não sofreu ferimentos; já o animal, devido a gravidade das lesões, veio a óbito no local.

O condutor do veículo foi submetido ao teste de alcoolemia, apresentando resultado de 0,00 mg/l.