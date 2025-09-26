Homem de 39 anos é preso por estelionato sentimental contra idosa de 71 anos
|Segundo a Polícia Civil de Taiobeiras, ele estava vendendo bens e desviando o dinheiro da idosa.
Na
quinta (25/09) foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido em
desfavor de um homem de 39 anos, que é investigado por estelionato sentimental
contra uma idosa de 71 anos, em Taiobeiras. Além da prisão, a Justiça autorizou
o bloqueio de bens do investigado.
Segundo
a delegada Mayra Coutinho pode se tratar de um golpe afetivo. As investigações
realizadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher apontam que o
suspeito iniciou um relacionamento amoroso com a vítima no início de 2025. Após
conquistar sua confiança, ele passou a convencê-la a realizar saques das
economias de toda a vida e a ceder parte de sua aposentadoria.
Além
disso, ele utilizou os valores para adquirir veículos, joias em ouro, celular e
ainda vendeu propriedades móveis e imóveis pertencentes à vítima, se
apropriando integralmente dos valores. O prejuízo estimado ultrapassa o valor
de RS 200 mil reais.
Durante
a apuração do caso, a delegada ouviu testemunhas e colheu documentos
comprobatórios das transações. Em interrogatório, o investigado confessou os
fatos, mas alegou que mantinha um relacionamento real com a idosa e que as
transações foram feitas com o consentimento dela.
A
delegada disse ainda, que diante da gravidade do caso e do risco de dilapidação
do patrimônio da vítima, representou pela prisão preventiva e bloqueio de bens
do investigado. As medidas foram autorizadas pelo Poder Judiciário.
O
autor pode responder, também, pelo crime de “violência patrimonial”. O homem
foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
