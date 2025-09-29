Velório de policial aguarda chegada de familiares

Sargento Roberto, de 43 anos, estava lotado no Pelotão de Salinas.

Na tarde de domingo (28/09) o Corpo de Bombeiros resgatou o corpo de Sargento Roberto, de 43 anos, vítima de afogamento na barragem da cidade. Segundo testemunhas, o policial teria caído de uma embarcação em movimento, vindo a submergir e não retornar à superfície.

As buscas pelo corpo foram realizadas por mergulhadores dos Bombeiros, que localizaram a vítima por volta das 17h30 de domingo, com aproximadamente 50 metros da margem e em profundidade de cerca de 20 metros.

A Polícia Civil realizou os trabalhos periciais, e o corpo foi encaminhado ao IML de Taiobeiras.

O corpo está sendo velado na Funerária Salinas, localizada à Avenida Antônio Carlos, no Bairro São Geraldo. O sepultamento ainda não tem horário confirmado, pois estar sendo aguardada a chegada de familiares, que estão se deslocando do estado do Paraná.