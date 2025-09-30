Homem que matou e queimou ex-mulher foi preso
|Acusado estava escondido na comunidade Fazenda Taquaril e foi entregue à polícia pelos familiares.
Nesta terça (30/09) o acusado de feminicídio, Daniel Fortunato, de 38 anos, foi preso pela Polícia Civil na comunidade Fazenda Taquaril, zona rural de Indaiabira, próximo à residência de familiares.
Equipes de investigadores vinham fazendo constantes buscas nas imediações, até que familiares acionaram o advogado para entregar o foragido.
A equipe responsável pela prisão já estava fazendo operações para checagem de informações, ocasião em que o advogado do autor acionou os policiais para a sua entrega.
O delegado Thiago Cavalcante informou à Folha Regional que, inicialmente, o acusado permaneceu em silêncio. Ele já prestou depoimento no inquérito de feminicídio.
