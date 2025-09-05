Com oito óbitos, Salinas se prepara para enfrentar próximo período sazonal das síndromes respiratórias
neste ano, a cidade de Salinas registrou oito óbitos por Síndromes
Respiratórias Agudas Graves (SRAG), o que corresponde a 20% do total de 40
casos notificados em toda a área de atuação da Superintendência Regional de
Saúde (SRS) de Montes Claros.
diminuir os casos, a equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância
em Saúde (Cievs) Regional de Montes Claros esteve na cidade para apoiar
gestores, coordenadores de vigilância, médicos e enfermeiros que trabalham nos
serviços de assistência hospitalar, de atenção primária, vigilância em saúde,
epidemiológica e laboratorial. O objetivo é planejar o próximo período sazonal,
que ocorrerá nos próximos meses de maio até agosto de 2026.
principal objetivo do Cievs é alinhar com o município as ações que precisam ser
adotadas visando fazer com que, no próximo período sazonal das síndromes
respiratórias ocorra o fortalecimento dos serviços ofertados à população,
visando a redução de óbitos”, explica Agna Soares da Silva Menezes,
coordenadora do Cievs e da Vigilância em Saúde na SRS Montes Claros.
principais estratégias visam reforçar a vacinação contra síndromes gripais,
incluindo a gripe influenza, dando ênfase aos grupos prioritários definidos
pelo Ministério da Saúde. Só as vacinas oferecem condições de reduzir o
potencial do agravamento da gripe, evitando as internações hospitalares e risco
de óbito.
do Portal da Vigilância em Saúde da SES-MG apontam que, neste ano, o Norte de
Minas contabilizou 3.075 hospitalizações e 90 óbitos de pessoas diagnosticadas
por síndromes respiratórias agudas graves. Na área de atuação da SRS Montes
Claros, neste ano foram notificadas 1.768 hospitalizações por SRAG e 40 óbitos,
sendo oito em Salinas.
microrregião Alto Rio Pardo foram um total de 18 mortes por síndromes
respiratórias: Salinas (8), São João do Paraíso (3), Rubelita (2), Berizal (1),
Fruta de Leite (1), Novorizonte (1), Santo Antônio do Retiro (1) e Vargem
Grande do Rio Pardo (1).
