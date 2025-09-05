Com oito óbitos, Salinas se prepara para enfrentar próximo período sazonal das síndromes respiratórias

Na microrregião Alto Rio Pardo foram um total de 18 mortes por síndromes respiratórias este ano.



Somente neste ano, a cidade de Salinas registrou oito óbitos por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), o que corresponde a 20% do total de 40 casos notificados em toda a área de atuação da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros.

Visando diminuir os casos, a equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) Regional de Montes Claros esteve na cidade para apoiar gestores, coordenadores de vigilância, médicos e enfermeiros que trabalham nos serviços de assistência hospitalar, de atenção primária, vigilância em saúde, epidemiológica e laboratorial. O objetivo é planejar o próximo período sazonal, que ocorrerá nos próximos meses de maio até agosto de 2026.

“O principal objetivo do Cievs é alinhar com o município as ações que precisam ser adotadas visando fazer com que, no próximo período sazonal das síndromes respiratórias ocorra o fortalecimento dos serviços ofertados à população, visando a redução de óbitos”, explica Agna Soares da Silva Menezes, coordenadora do Cievs e da Vigilância em Saúde na SRS Montes Claros.

As principais estratégias visam reforçar a vacinação contra síndromes gripais, incluindo a gripe influenza, dando ênfase aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Só as vacinas oferecem condições de reduzir o potencial do agravamento da gripe, evitando as internações hospitalares e risco de óbito.

Dados do Portal da Vigilância em Saúde da SES-MG apontam que, neste ano, o Norte de Minas contabilizou 3.075 hospitalizações e 90 óbitos de pessoas diagnosticadas por síndromes respiratórias agudas graves. Na área de atuação da SRS Montes Claros, neste ano foram notificadas 1.768 hospitalizações por SRAG e 40 óbitos, sendo oito em Salinas.

Na microrregião Alto Rio Pardo foram um total de 18 mortes por síndromes respiratórias: Salinas (8), São João do Paraíso (3), Rubelita (2), Berizal (1), Fruta de Leite (1), Novorizonte (1), Santo Antônio do Retiro (1) e Vargem Grande do Rio Pardo (1).