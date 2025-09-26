Prisão por ameaçar e perseguir ex-companheira

Autor também estaria ameaçando parentes da vítima.

Homem de Taiobeiras é preso preventivamente por cometer crimes de ameaça e perseguição contra a ex-companheira. O acusado também teria intimidado pessoas próximas à vítima, em um contexto de violência doméstica e familiar.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o homem vinha descumprindo medidas protetivas de urgência e, de forma reiterada, ameaçava e perseguia a ex-companheira, gerando medo, constrangimento e sofrimento psicológico.

Diante da gravidade da situação e da continuidade das condutas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi autorizada pelo Poder Judiciário.

A delegada Mayra Coutinho ressaltou a importância da medida. “A prisão é fundamental para resguardar a integridade física e emocional da vítima e de todos os envolvidos, além de evitar a escalada da violência, que pode resultar em crimes mais graves”, disse.

O investigado foi conduzido ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.