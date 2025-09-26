Prisão por ameaçar e perseguir ex-companheira
|Autor também estaria ameaçando parentes da vítima.
Homem
de Taiobeiras é preso preventivamente por cometer crimes de ameaça e
perseguição contra a ex-companheira. O acusado também teria intimidado pessoas
próximas à vítima, em um contexto de violência doméstica e familiar.
Segundo
as investigações da Polícia Civil, o homem vinha descumprindo medidas
protetivas de urgência e, de forma reiterada, ameaçava e perseguia a
ex-companheira, gerando medo, constrangimento e sofrimento psicológico.
Diante
da gravidade da situação e da continuidade das condutas, a Polícia Civil
representou pela prisão preventiva, que foi autorizada pelo Poder Judiciário.
A
delegada Mayra Coutinho ressaltou a importância da medida. “A
prisão é fundamental para resguardar a integridade física e emocional da vítima
e de todos os envolvidos, além de evitar a escalada da violência, que pode
resultar em crimes mais graves”, disse.
O
investigado foi conduzido ao sistema prisional e permanece à disposição da
Justiça.
