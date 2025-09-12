Revoltado com separação, homem mata ex-mulher e ateia fogo no corpo

Ele teria atraído a vítima para uma emboscada, e em uma estrada vicinal, cometeu o crime e evadiu.



Na manhã desta sexta (12/09) aconteceu um crime bárbaro na estrada vicinal que liga Taiobeiras à comunidade de Barreiro. A ocorrência está em andamento e ainda não se tem informações oficiais, mas a Folha Regional levantou alguns detalhes com familiares, testemunhas e leitores.

Trata-se de um crime de feminicídio, envolvendo um ex-casal que morava na comunidade Canabraval, zona rural de Indaiabira. Há cerca de três meses, a vítima Nailza, de 33 anos (foto), resolveu se separar do marido, pois estava sofrendo violência doméstica. Ela se mudou para Taiobeiras, juntamente com as duas filhas do casal, um de 13 e outra de 4 anos. Com isso, o homem teria ficado inconformado.

Na manhã de hoje, conforme apurações iniciais da Polícia Militar, o ex-marido, identificado por Pretinho, de 38 anos, teria feito contato com Nailza com a promessa de lhe entregar uma quantia em dinheiro. Ele de carro, um Fiat Strada (foto), e ela de moto (foto), uma Honda Bros, se depararam na estrada vicinal que liga Taiobeiras à comunidade de Barreiro, local onde aconteceu o bárbaro crime.

Inicialmente, a Polícia Militar acredita que o autor desferiu uma paulada na cabeça da vítima e depois ateou fogo no corpo. A moto da vítima foi encontrada há cerca de 10 metros do corpo. Logo após, o autor teria evadido em seu carro.

Os policiais que estão na ocorrência apuraram que o autor teria enviado um áudio para seu irmão informando que iria matar a ex-mulher e logo após iria cometer suicídio.

Depois do crime não se tem qualquer informação do autor. Ele saiu do local em seu veículo e o abandonou em uma estrada próxima à Canabraval, em uma localidade conhecida por “cancela de Jó”.

As guarnições de Indaiabira e Taiobeiras estão fazendo rastreamentos pelas imediações para encontrá-lo, mas até o fechamento desta matéria não haviam encontrado qualquer pista.

*Essa matéria pode ser atualizada assim que surgir qualquer informação oficial.