Revoltado com separação, homem mata ex-mulher e ateia fogo no corpo
|Ele teria atraído a vítima para uma emboscada, e em uma estrada vicinal, cometeu o crime e evadiu.
Na
manhã desta sexta (12/09) aconteceu um crime bárbaro na estrada vicinal que
liga Taiobeiras à comunidade de Barreiro. A ocorrência está em andamento e
ainda não se tem informações oficiais, mas a Folha Regional levantou alguns detalhes
com familiares, testemunhas e leitores.
Trata-se
de um crime de feminicídio, envolvendo um ex-casal que morava na comunidade
Canabraval, zona rural de Indaiabira. Há cerca de três meses, a vítima Nailza,
de 33 anos (foto), resolveu se separar do marido, pois estava sofrendo violência doméstica.
Ela se mudou para Taiobeiras, juntamente com as duas filhas do casal, um de 13
e outra de 4 anos. Com isso, o homem teria ficado inconformado.
Na
manhã de hoje, conforme apurações iniciais da Polícia Militar, o ex-marido,
identificado por Pretinho, de 38 anos, teria feito contato com Nailza com a
promessa de lhe entregar uma quantia em dinheiro. Ele de carro, um Fiat Strada (foto),
e ela de moto (foto), uma Honda Bros, se depararam na estrada vicinal que liga
Taiobeiras à comunidade de Barreiro, local onde aconteceu o bárbaro crime.
Inicialmente,
a Polícia Militar acredita que o autor desferiu uma paulada na cabeça da vítima
e depois ateou fogo no corpo. A moto da vítima foi encontrada há cerca de 10
metros do corpo. Logo após, o autor teria evadido em seu carro.
Os
policiais que estão na ocorrência apuraram que o autor teria enviado um áudio
para seu irmão informando que iria matar a ex-mulher e logo após iria cometer
suicídio.
Depois
do crime não se tem qualquer informação do autor. Ele saiu do local em seu veículo
e o abandonou em uma estrada próxima à Canabraval, em uma localidade conhecida
por “cancela de Jó”.
As
guarnições de Indaiabira e Taiobeiras estão fazendo rastreamentos pelas
imediações para encontrá-lo, mas até o fechamento desta matéria não haviam
encontrado qualquer pista.
*Essa
matéria pode ser atualizada assim que surgir qualquer informação oficial.
Eu não sei o que que passa pela cabeça de um homem desse não pelo amor de Deus heinResponderExcluir
Ela tbm foi inocente meu deus tinha uma medida protetiva contra o cara ainda foi para o mato eu jamais iria mais nehResponderExcluir
Meu Deus esse mundo tá perdido como e que pode um negócio desse esse homem fazer isso com a mulher meu Deus só penso nas pobres meninas filhas do casal sem mãe e sem pai que Deus abençoe elas nesse momento tão difícil 😞🖤ResponderExcluir
Um covarde, um canalha, agiu na inocência dela, mas pode fugir da lei dos homens, mas de Deus vc não escapa, neste momento peço que Deus conforte toda nossa família, amém.ResponderExcluir
A mulher acostumada a sofrer agressão física de certa forma acaba acreditando que não vai passar da agressão,primeiro um tapa, depois um chute e um tapa e assim por diante até acontecer isso ai, tem que acabar na primeira agressão.ResponderExcluir