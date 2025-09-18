Colisão entre carro e moto deixa dois homens mortos

Acidente na tarde desta quinta (18/09) foi na rodovia LMG-623, que liga São João à Ninheira.

Por volta das 14:30hs desta quinta-feira (18/09) aconteceu uma fatal colisão entre uma pick-up e uma moto na rodovia LMG-623, que liga São João do Paraíso à Ninheira, no local conhecido como “Ponte da Veada”. A violência do impacto foi enorme, ao ponto dos veículos ficarem destruídos.

A Polícia Militar informou que a colisão foi frontal. O motociclista, identificado por Heleno Andrade, de 39 anos, morador da comunidade Esteira, morreu na hora. O motorista da pick-up Ford Courier, Francisco Santos da Rocha, de 46 anos, sofreu lesões graves e chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro do Hospital de São João, mas não resistiu aos ferimentos e foi à óbito.

O forte impacto deixou a motocicleta sem tanque, carenagens e acento, enquanto que caminhonete teve o motor arrancado. A perícia esteve no local para os trabalhos de praxe.

Comentários

  1. Anônimo18 de setembro de 2025 às 20:06

    Complicado ne,pra fazer um estrago desse,devagar eles nao estavam. Que Deus conforte os familiares

    ResponderExcluir
  2. Anônimo18 de setembro de 2025 às 20:28

    A pessoa vem não pensa tem jente que vem com um presa pra chegar em casa pra que isso melhor chegar tarde em casa dó que chegar sedo na soputura isso muito triste prá quem fica

    ResponderExcluir
  3. Anônimo18 de setembro de 2025 às 20:43

    As vezes falamos o q nem sabemos...o menino do carro chegou mandar msg para um conhecido q estava passando mal.

    ResponderExcluir
  4. Anônimo18 de setembro de 2025 às 20:56

    Como sempre tem que ter alguém para julgar... Vai rezar pela alma dos dois. Só Deus sabe o que aconteceu na hora. Deus dê conforto à todos os familiares.

    ResponderExcluir
  5. Anônimo18 de setembro de 2025 às 21:18

    Deus confortara os familiares de todos os envolvidos!Muito triste o acontecido!!

    ResponderExcluir
  6. Anônimo18 de setembro de 2025 às 22:05

    Odeio quando as pessoas não sabem as coisas e saem falando pelo amor de Deus já não basta a dor dos familiares e as pessoas figa julgando respeitam a dor dos outros povo sem noção

    ResponderExcluir
  7. Anônimo18 de setembro de 2025 às 22:11

    Que deus conforte todos os familiares e amigos ..

    ResponderExcluir
  8. Anônimo18 de setembro de 2025 às 22:33

    “Assento” da moto

    ResponderExcluir
  9. Anônimo18 de setembro de 2025 às 22:46

    As pessoas fala sem saber , sem conta que a batida nem foi frontal!!!
    Os dois estava seguindo o msm sentido e o do carro passou mal e bateu em heleno por trás !e infelizmente aconteceu a fatalidade 😭😭😭😭

    ResponderExcluir
  10. Anônimo19 de setembro de 2025 às 05:42

    😭😭😭😭que Jesus conforta nossos coração só Deus saber nossa dor meu primo deve ter passado. Mal ele sempre diiriigio era muito cuidadoso. No volantte. Era caminhoneiro.

    ResponderExcluir

Postar um comentário