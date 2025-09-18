Colisão entre carro e moto deixa dois homens mortos
|Acidente na tarde desta quinta (18/09) foi na rodovia LMG-623, que liga São João à Ninheira.
Por volta
das 14:30hs desta quinta-feira (18/09) aconteceu uma fatal colisão entre uma
pick-up e uma moto na rodovia LMG-623, que liga São João do Paraíso à Ninheira,
no local conhecido como “Ponte da Veada”. A violência do impacto foi enorme, ao
ponto dos veículos ficarem destruídos.
A Polícia
Militar informou que a colisão foi frontal. O motociclista, identificado por Heleno
Andrade, de 39 anos, morador da comunidade Esteira, morreu na hora. O motorista
da pick-up Ford Courier, Francisco Santos da Rocha, de 46 anos, sofreu lesões
graves e chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro do Hospital de São João, mas
não resistiu aos ferimentos e foi à óbito.
O forte impacto
deixou a motocicleta sem tanque, carenagens e acento, enquanto que caminhonete teve
o motor arrancado. A perícia esteve no local para os trabalhos de praxe.
Complicado ne,pra fazer um estrago desse,devagar eles nao estavam. Que Deus conforte os familiaresResponderExcluir
A pessoa vem não pensa tem jente que vem com um presa pra chegar em casa pra que isso melhor chegar tarde em casa dó que chegar sedo na soputura isso muito triste prá quem ficaResponderExcluir
As vezes falamos o q nem sabemos...o menino do carro chegou mandar msg para um conhecido q estava passando mal.ResponderExcluir
Como sempre tem que ter alguém para julgar... Vai rezar pela alma dos dois. Só Deus sabe o que aconteceu na hora. Deus dê conforto à todos os familiares.ResponderExcluir
Deus confortara os familiares de todos os envolvidos!Muito triste o acontecido!!ResponderExcluir
Odeio quando as pessoas não sabem as coisas e saem falando pelo amor de Deus já não basta a dor dos familiares e as pessoas figa julgando respeitam a dor dos outros povo sem noçãoResponderExcluir
Que deus conforte todos os familiares e amigos ..ResponderExcluir
“Assento” da motoResponderExcluir
As pessoas fala sem saber , sem conta que a batida nem foi frontal!!!ResponderExcluir
Os dois estava seguindo o msm sentido e o do carro passou mal e bateu em heleno por trás !e infelizmente aconteceu a fatalidade 😭😭😭😭
😭😭😭😭que Jesus conforta nossos coração só Deus saber nossa dor meu primo deve ter passado. Mal ele sempre diiriigio era muito cuidadoso. No volantte. Era caminhoneiro.ResponderExcluir