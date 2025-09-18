Colisão entre carro e moto deixa dois homens mortos

Acidente na tarde desta quinta (18/09) foi na rodovia LMG-623, que liga São João à Ninheira.

Por volta das 14:30hs desta quinta-feira (18/09) aconteceu uma fatal colisão entre uma pick-up e uma moto na rodovia LMG-623, que liga São João do Paraíso à Ninheira, no local conhecido como “Ponte da Veada”. A violência do impacto foi enorme, ao ponto dos veículos ficarem destruídos.

A Polícia Militar informou que a colisão foi frontal. O motociclista, identificado por Heleno Andrade, de 39 anos, morador da comunidade Esteira, morreu na hora. O motorista da pick-up Ford Courier, Francisco Santos da Rocha, de 46 anos, sofreu lesões graves e chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro do Hospital de São João, mas não resistiu aos ferimentos e foi à óbito.

O forte impacto deixou a motocicleta sem tanque, carenagens e acento, enquanto que caminhonete teve o motor arrancado. A perícia esteve no local para os trabalhos de praxe.