Salário-base dos professores de Berizal iguala com o Piso Nacional

Prefeita Talyane reajustou jornada de 24 horas para R$ 2.920,66.

O ano letivo de 2025 vem sendo um marco para o setor de Educação na cidade de Berizal, pois a prefeita Talyane Alves autorizou reajuste salarial dos professores da rede municipal, adequando o município ao Piso Nacional do Magistério.

A Secretária Municipal de Educação de Berizal, Eliana Batista, informou à Folha Regional que há dois anos os profissionais do magistério vinham recebendo R$ 2.307,38 por jornada de 24 horas, agora, com o reajuste, os 58 professores da rede municipal passaram a receber R$ 2.920,66 utilizando recursos do FUNDEB.

“Além do bom reajuste, estamos conseguindo pagar rigorosamente em dia, muitas das vezes o pagamento sai antes de virar o mês”, destacou a secretária.

Agora, a Prefeitura de Berizal igualou os salários dos professores com o Piso Nacional, cujo valor do vencimento-base, também chamado de salário-base, e não a remuneração total. Esses valores podem ser calculados por jornadas de 24, 30 ou 40 horas semanais, sempre mantendo valor proporcional do Piso Nacional por 40 horas, que é de R$ 4.867,77.