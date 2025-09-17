Salário-base dos professores de Berizal iguala com o Piso Nacional
|Prefeita Talyane reajustou jornada de 24 horas para R$ 2.920,66.
O
ano letivo de 2025 vem sendo um marco para o setor de Educação na cidade de
Berizal, pois a prefeita Talyane Alves autorizou reajuste salarial dos professores
da rede municipal, adequando o município ao Piso Nacional do Magistério.
A
Secretária Municipal de Educação de Berizal, Eliana Batista, informou à Folha
Regional que há dois anos os profissionais do magistério vinham recebendo R$
2.307,38 por jornada de 24 horas, agora, com o reajuste, os 58 professores da
rede municipal passaram a receber R$ 2.920,66 utilizando recursos do FUNDEB.
“Além
do bom reajuste, estamos conseguindo pagar rigorosamente em dia, muitas das
vezes o pagamento sai antes de virar o mês”, destacou a secretária.
Agora, a Prefeitura de Berizal igualou os salários dos professores com o Piso Nacional, cujo valor do vencimento-base, também chamado de salário-base, e não a remuneração total. Esses valores podem ser calculados por jornadas de 24, 30 ou 40 horas semanais, sempre mantendo valor proporcional do Piso Nacional por 40 horas, que é de R$ 4.867,77.
