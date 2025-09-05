Adolescente de Curral de Dentro participa da abertura do NFL

Garoto Saymon é convidado especial para fazer a abertura da partida na Arena do Corinthians, em São Paulo.

A paixão de Saymon Henrique, de 15 anos, pelo futebol americano o levou para a abertura do jogo Los Angeles Chargers versus Kansas City Chiefs, que acontece na noite desta sexta (05/09), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O garoto de Curral de Dentro foi convidado por Cris Kaji, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, para abrir a partida no momento do “cara/coroa”, uma honraria destinada somente a autoridades e que agora foi concedida a um amante do esporte.

O reconhecimento da Confederação de Futebol Americano surgiu depois que a presidente tomou conhecimento do amor de Saymon pela “bola oval”. Ele inventou uma bola de garrafa pet para praticar o esporte com os amigos em Curral de Dentro (assista vídeo abaixo), uma cidade onde a grande maioria sequer tem conhecimento sobre o esporte mais praticado nos Estados Unidos.

“Saymon é um apaixonado pelo futebol americano. Ele sempre treina, vive fazendo pesquisas e assiste os jogos pelo Youtube. Como em Curral de Dentro não encontra a bola para comprar, ele inventou fazer uma com garrafa pet para jogar com os amigos, e isso chegou ao conhecimento da presidente da confederação”, explica Tamires Oliveira, Secretária de Esportes de Curral de Dentro.

A história de Saymon encantou a presidente Cris Kaji, que o levou para São Paulo como convidado especial para participar de partida do NFL Game nesta sexta. “Na abertura do partida entre Chargers x Chiefs, Saymon irá abrir a partida com o cara/coroa”, informa a Secretária Tamires.

É a segunda vez na história que acontece uma partida da NFL em território brasileiro. O jogo na Arena do Corinthians acontece às 21h, com transmissão do GE TV, Sportv e Cazé TV.



Assista a tragetória de Saymon até chegar ao sonhado jogo da NFL