Adolescente de Curral de Dentro participa da abertura do NFL
|Garoto Saymon é convidado especial para fazer a abertura da partida na Arena do Corinthians, em São Paulo.
A
paixão de Saymon Henrique, de 15 anos, pelo futebol americano o levou para a
abertura do jogo Los Angeles Chargers versus Kansas City Chiefs, que acontece
na noite desta sexta (05/09), na Neo Química Arena, em São Paulo.
O
garoto de Curral de Dentro foi convidado por Cris Kaji, presidente da
Confederação Brasileira de Futebol Americano, para abrir a partida no momento do
“cara/coroa”, uma honraria destinada somente a autoridades e que agora foi
concedida a um amante do esporte.
O
reconhecimento da Confederação de Futebol Americano surgiu depois que a
presidente tomou conhecimento do amor de Saymon pela “bola oval”. Ele inventou uma
bola de garrafa pet para praticar o esporte com os amigos em Curral de Dentro (assista vídeo abaixo),
uma cidade onde a grande maioria sequer tem conhecimento sobre o esporte mais
praticado nos Estados Unidos.
“Saymon
é um apaixonado pelo futebol americano. Ele sempre treina, vive fazendo pesquisas
e assiste os jogos pelo Youtube. Como em Curral de Dentro não encontra a bola
para comprar, ele inventou fazer uma com garrafa pet para jogar com os amigos,
e isso chegou ao conhecimento da presidente da confederação”, explica
Tamires Oliveira, Secretária de Esportes de Curral de Dentro.
A
história de Saymon encantou a presidente Cris Kaji, que o levou para São Paulo
como convidado especial para participar de partida do NFL Game nesta sexta. “Na
abertura do partida entre Chargers x Chiefs, Saymon irá abrir a partida com o
cara/coroa”, informa a Secretária Tamires.
É
a segunda vez na história que acontece uma partida da NFL em território
brasileiro. O jogo na Arena do Corinthians acontece às 21h, com transmissão do
GE TV, Sportv e Cazé TV.
Assista a tragetória de Saymon até chegar ao sonhado jogo da NFL
