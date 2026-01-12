Mulher é furtada enquanto estava no culto
|Autor do furto é vizinho da vítima em Rio Pardo de Minas.
Um
homem foi preso por invadir a casa de uma vizinha e furtar dois celulares no
momento em que ela estava em um culto religioso. A ocorrência foi registrada
nesta segunda (12/01) em Rio Pardo de Minas.
A
vítima, uma mulher de 67 anos, disse que percebeu que alguém havia invadido a
casa dela, no bairro Cidade Alta, ao retornar da igreja. Além dos aparelhos,
ela sentiu falta de R$ 150 que estavam em uma carteira.
Ela
também contou que o criminoso deveria ter fugido pelo muro da lateral do
imóvel, onde havia uma caixa d’água, que poderia ter facilitado a escalada.
Como
o vizinho da idosa já tinha passagens e foi visto nas imediações da residência,
os policiais foram até o local onde ele morava, onde foram recebidos por sua
sobrinha. O homem estava trancado no quarto e saiu após conversa com os
policiais.
De
acordo com a PM, ele confessou o furto e levou os militares para uma área de
mata, de difícil acesso, onde havia escondido os aparelhos. Ele disse que não
pegou o dinheiro.
O
homem, de 37 anos, foi preso e levado para a delegacia da Polícia Civil.
Comentários
Postar um comentário