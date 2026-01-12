Mulher é furtada enquanto estava no culto

Autor do furto é vizinho da vítima em Rio Pardo de Minas.

Um homem foi preso por invadir a casa de uma vizinha e furtar dois celulares no momento em que ela estava em um culto religioso. A ocorrência foi registrada nesta segunda (12/01) em Rio Pardo de Minas.

A vítima, uma mulher de 67 anos, disse que percebeu que alguém havia invadido a casa dela, no bairro Cidade Alta, ao retornar da igreja. Além dos aparelhos, ela sentiu falta de R$ 150 que estavam em uma carteira.

Ela também contou que o criminoso deveria ter fugido pelo muro da lateral do imóvel, onde havia uma caixa d’água, que poderia ter facilitado a escalada.

Como o vizinho da idosa já tinha passagens e foi visto nas imediações da residência, os policiais foram até o local onde ele morava, onde foram recebidos por sua sobrinha. O homem estava trancado no quarto e saiu após conversa com os policiais.

De acordo com a PM, ele confessou o furto e levou os militares para uma área de mata, de difícil acesso, onde havia escondido os aparelhos. Ele disse que não pegou o dinheiro.

O homem, de 37 anos, foi preso e levado para a delegacia da Polícia Civil.