Caçador tenta fugir da polícia e capota o carro

Ele é de Rio Pardo de Minas, tem 51 anos e vai responder por quatro crimes.





Na tarde de sábado (21/02), durante fiscalização na rodovia LMG-629, em Rio Pardo de Minas, a guarnição da Polícia Rodoviária, composta pelos Sargentos Oliveira e André, avistaram um Fiat Uno, cor cinza, mudando bruscamente de direção ao perceber a presença policial, entrando em uma estrada vicinal.

A guarnição tentou abordar o veículo, mas o condutor fugiu em alta velocidade por diversas estradas e áreas de eucalipto, colocando em risco moradores e usuários da via.

Ao entrar em outra estrada vicinal com intenção de retornar para a rodovia, o motorista perdeu o controle, colidiu com um talude e tombou o carro. Ele fugiu a pé para a mata carregando um embornal, mas foi alcançado, contido e algemado.

Próximo ao local foi encontrada uma espingarda calibre 32 e carne de um veado‑catingueiro. No veículo, os policiais localizaram outra arma (espingarda polveira artesanal) e cinco cartuchos calibre 32.

O autor, de 51 anos, confessou estar praticando caça predatória na região e portando as armas. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de porte de arma de fogo, caça ilegal, dirigir sem permissão e gerando perigo de dano e desobediência.

Durante a ocorrência, quatro cães que estavam no veículo fugiram para a mata e apareceram momentos depois, alguns agressivos e outros amenos.

Após atendimento médico, foi encaminhado à Delegacia juntamente com o material apreendido. O veículo foi removido ao pátio credenciado.