Idosa de Padre Carvalho cai em cisterna em Montes Claros

Vítima de 66 anos foi encontrada com ajuda de seu cachorro.

No início da noite de quinta (19/02) uma idosa de 66 anos, oriunda de Padre Carvalho, caiu em uma cisterna desativada com cerca de 13 metros de profundidade e sem água. A mulher saiu de Padre Carvalho e foi à Montes Claros visitar a sua irmã. Na oportunidade, foi averiguar a sua propriedade e acabou caindo na cisterna.

Como demorou a retornar, sua irmã foi procurá-la, mas sem sucesso. Até que o cachorro da vítima passou a apresentar comportamento incomum, indo repetidamente até o local da cisterna, como se estivesse mostrando o local do acidente.

Quando a irmã aproximou da cisterna, ouviu a idosa gritando por socorro, ocasião em que acionou os Bombeiros de imediato.

Os militares montaram um sistema de redução de forças com uso de cordas, polias, tripé e demais equipamentos de salvamento para acesso seguro ao interior da cisterna, retirando a idosa consciente, porém queixando-se de fortes dores no braço direito. Após imobilização, foi conduzida para a Santa Casa de Montes Claros, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.

O local foi isolado, e os familiares foram devidamente orientados quanto à necessidade de vedação adequada e segura da cisterna, a fim de evitar novos acidentes.

