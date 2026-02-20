Idosa de Padre Carvalho cai em cisterna em Montes Claros
|Vítima de 66 anos foi encontrada com ajuda de seu cachorro.
No
início da noite de quinta (19/02) uma idosa de 66 anos, oriunda de Padre
Carvalho, caiu em uma cisterna desativada com cerca de 13 metros de
profundidade e sem água. A mulher saiu de Padre Carvalho e foi à Montes Claros
visitar a sua irmã. Na oportunidade, foi averiguar a sua propriedade e acabou
caindo na cisterna.
Como
demorou a retornar, sua irmã foi procurá-la, mas sem sucesso. Até que o cachorro
da vítima passou a apresentar comportamento incomum, indo repetidamente até o
local da cisterna, como se estivesse mostrando o local do acidente.
Quando
a irmã aproximou da cisterna, ouviu a idosa gritando por socorro, ocasião em
que acionou os Bombeiros de imediato.
Os
militares montaram um sistema de redução de forças com uso de cordas, polias,
tripé e demais equipamentos de salvamento para acesso seguro ao interior da
cisterna, retirando a idosa consciente, porém queixando-se de fortes dores no braço
direito. Após imobilização, foi conduzida para a Santa Casa de Montes Claros,
onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.
O
local foi isolado, e os familiares foram devidamente orientados quanto à
necessidade de vedação adequada e segura da cisterna, a fim de evitar novos
acidentes.
Comentários
Postar um comentário