Ecovias inicia obras na BR-251

Nesta terça (21) concessionária realiza o primeiro “Pare e Siga” das obras.

A “Ecovias das Gerais”, concessionária vencedora da concessão da BR-251, anuncia que realizará nesta terça-feira (21/07) o primeiro “Pare e Siga” das obras. A operação inicial tem foco na recuperação do pavimento e reforço da sinalização, tendo início às 9h, no km 492 da BR-251, próximo à Montes Claros.

A intervenção integra o Plano de 100 Dias, iniciado em 3 de julho. A concessionária reforça a importância da compreensão dos usuários durante a realização dos serviços, que são essenciais para promover melhorias permanentes tanto na BR-251 como na BR-116.

As primeiras intervenções estão concentradas em serviços de recuperação e conservação da rodovia, preparando a infraestrutura para os investimentos previstos ao longo da concessão.

Entre as atividades programadas estão:

• recuperação emergencial do pavimento;

• revitalização da sinalização horizontal e vertical;

• substituição de placas e dispositivos de segurança;

• limpeza e conservação da faixa de domínio;

• melhorias em pontos críticos com histórico de acidentes;

• reforço da segurança viária em parceria com os órgãos competentes.

Ao longo dos próximos 30 anos, a Ecovias das Gerais será responsável pela administração das rodovias BR-116 e BR-251, promovendo investimentos contínuos em infraestrutura.