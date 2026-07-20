Ecovias inicia obras na BR-251
|Nesta terça (21) concessionária realiza o primeiro “Pare e Siga” das obras.
A
“Ecovias das Gerais”, concessionária vencedora da concessão da BR-251, anuncia
que realizará nesta terça-feira (21/07) o primeiro “Pare e Siga” das obras. A
operação inicial tem foco na recuperação do pavimento e reforço da sinalização,
tendo início às 9h, no km 492 da BR-251, próximo à Montes Claros.
A
intervenção integra o Plano de 100 Dias, iniciado em 3 de julho. A
concessionária reforça a importância da compreensão dos usuários durante a
realização dos serviços, que são essenciais para promover melhorias permanentes
tanto na BR-251 como na BR-116.
As
primeiras intervenções estão concentradas em serviços de recuperação e
conservação da rodovia, preparando a infraestrutura para os investimentos
previstos ao longo da concessão.
Entre
as atividades programadas estão:
•
recuperação emergencial do pavimento;
•
revitalização da sinalização horizontal e vertical;
•
substituição de placas e dispositivos de segurança;
•
limpeza e conservação da faixa de domínio;
•
melhorias em pontos críticos com histórico de acidentes;
•
reforço da segurança viária em parceria com os órgãos competentes.
Ao
longo dos próximos 30 anos, a Ecovias das Gerais será responsável pela
administração das rodovias BR-116 e BR-251, promovendo investimentos contínuos
em infraestrutura.
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