Desertificação no Alto Rio Pardo

*Por Jaíssa Bittencort, Ronaldo Medeiros, Romildo Lopes, Marcelo Rossi e Jane Almeida

Nos últimos anos, as mudanças climáticas têm ocasionado sérios impactos ao meio ambiente, e as emissões de gases de efeito estufa, as queimadas e o desmatamento, dentre outras ações do homem, estão diretamente ligadas a tais mudanças.

Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, ligado à Organização das Nações Unidas – ONU, os impactos vão desde a perda de biodiversidade, a perdas econômicas, queda na produção de alimentos e nas reservas de água doce, dentre outros. Em casos extremos, extensas áreas de diversos biomas têm se transformado em desertos, fenômeno este denominado Desertificação.

O estudo desse fenômeno é de extrema importância, pois segundo o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, as áreas naturalmente frágeis à desertificação ocorrem em 41% dos continentes e ilhas do planeta, onde vive um sexto da população mundial. No Brasil, as áreas susceptíveis à desertificação se estendem por quase 1,5 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 15% do território nacional, em nove estados do nordeste e na região Norte do Estado de Minas Gerais.

Em 2017, foi executado, por alunos e professores do curso de Engenharia Florestal do IFNMG, um estudo com o objetivo de se conhecer melhor o fenômeno da desertificação na região de Salinas e do Alto Rio Pardo. Diversos fatores associados ao processo foram analisados, como o clima, o uso da terra, a vegetação, os solos e o relevo. Ao final do estudo, foi gerado um mapa, que apontou os municípios de Montezuma, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas e Santo Antônio do Retiro como os que possuem as maiores áreas sob alto risco de desertificação.

Caso medidas - de proteção de florestas e solos, de incentivo às praticas agrícolas sustentáveis e ações de fiscalização e educação ambiental – não forem tomadas, o risco à desertificação pode se tornar realidade e afetar negativamente o meio ambiente a economia e a qualidade de vida em todos os municípios da região.