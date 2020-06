Aproveitamento de resíduos sólidos: óleos e gorduras na fabricação de sabão ecológico

*Por: Gabriela Durães Cruz e Milena Souza dos Santos

Ao longo dos anos, a humanidade tem utilizado recursos ambientais para sobreviver e se desenvolver. Por isso, reduzir o impacto no meio ambiente e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida, justifica a busca constante por alternativas tecnológicas utilizadas no mercado de gestão e reciclagem de resíduos. Assim, no sentido de assegurar o gerenciamento correto dos resíduos sólidos, foi instituída no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) através da Lei nº 12.305 de 2010. No entanto, mesmo que se destine corretamente a fração reciclável dos resíduos, a fração não reciclável como, por exemplo, os óleos e gorduras provenientes de frituras, costuma ser lançada incorretamente no meio ambiente.

O óleo de cozinha usado, comumente encontrado nas residências, pode trazer sérios danos ao meio ambiente quando descartado indevidamente. Por ser menos denso que água, ele tem a capacidade de formar uma barreira superficial sobre a mesma, provocando retenção de resíduos, entupimentos e problema de drenagem nas redes de esgoto. Nos rios, a barreira formada pelo óleo dificulta a troca de gases na água, causando a morte de peixes.

Uma das alternativas apontadas pelo Instituo Federal do Norte de Minas Gerais - campus Salinas, através do projeto “Sustentabilidade Ambiental”, coordenado pelos professores Jane Bruna de Almeida e Alessandro de Paula Silva, foi a produção de sabão com óleo descartado, proveniente de ambientes domésticos e comerciais.

Os sabões foram produzidos no campus de forma totalmente artesanal, sendo composto por óleo, hidróxido de sódio (soda caustica), água e essência de eucalipto. O processo de emulsificação dos materiais utilizados na produção do sabão levou cerca de 20-30 min. Uma máquina adaptada com materiais de baixo custo foi utilizada para obtenção do sabão.

Então, essa simples atitude de reutilizar óleo e transformar em sabão, pode salvar milhões de litros de água além de gerar um produto de alta qualidade.

Máquina adaptada para produção do sabão