Taiobeiras faz mudança na divulgação do boletim

Assim como foi antecipado pelo Plantão da Folha Regional, a cidade de Taiobeiras passa a ter 23 casos confirmados de Covid-19. A Secretaria de Saúde não divulgou as idades, sexo e nem vínculos dos dois novos casos. A reportagem solicitou as informações à Secretaria de Saúde, mas ainda não obteve as respostas.

Foi feita uma mudança no conteúdo do boletim que vinha sendo divulgado até então. Agora, não aparece mais os “casos monitorados”, tem apenas os suspeitos, que neste sábado são 59. Ontem eram 139 suspeitos no boletim. Com isso, 80 casos suspeitos saíram do boletim nas últimas 24 horas.

Folha Regional questionou o motivo da mudança ao Secretário de Saúde, Eduardo Luiz. “Estava dando confusão, por que as pessoas achavam que os casos suspeitos não estavam sendo monitorados. Então, nos simplificamos”, explicou Eduardo.

A reportagem apurou que tem apenas uma paciente internada na UTI com Covid-19. Trata-se da idosa moradora do asilo, Laurença de 86 anos, que permanece entubada. O boletim divulgado hoje consta um paciente de outro município na UTI, mas, até então, a informação do hospital é de que se trata apenas de uma suspeita leve, por isso a cidade de origem não é divulgada.

Na enfermaria exclusiva para Covid-19 do Hospital Santo Antônio tem sete pacientes, cinco de Taiobeiras e dois de outras cidades não divulgadas.