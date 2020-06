Decreto autoriza retorno do restante das atividades em Taiobeiras

A partir de amanhã, 1º de julho, a prefeitura de Taiobeiras, libera o funcionamento do restante do comércio na cidade, inclusive o Mercado Municipal, que terá entrada por apenas uma porta, com limite de 20 pessoas por vez e funcionamento de 08 às 16 horas. As cantinas funcionarão apenas das 11 às 14 horas, ficando proibido o consumo de bebidas alcoólicas e a entrada de idosos, pessoas do grupo de risco e com sintomas gripais.

O prefeito Danilo Mendes também está autorizando o retorno da feira livre no próximo sábado, 04 de julho, no Parque de Eventos, das 06 às 11 horas, com controle de entrada e saída no parque, além de obrigatoriedade de máscaras para feirantes e consumidores.

Os cultos e manifestações religiosas com presença de público também estão autorizadas a partir do dia 08 de julho, com duração máxima de 02 horas e ocupação de 30% dos acentos do templo, limitado a 40 pessoas. As igrejas devem disponibilizar de álcool em gel e exigir o uso de máscara.

As academias estão liberadas a partir do dia 13 de julho, com horário marcado, respeitado o limite máximo de 10 pessoas por horário e 50 minutos de atividades, com uso obrigatório de máscara.

Já os bares e restaurantes poderão abrir a partir do dia 23 de julho em horário noturno, das 17 às 22 horas, sem exibições de shows musicais e distanciamento mínimo das mesas de 1,5 metro. Durante o dia, o funcionamento será apenas mediante serviço de entrega.