Detento com Covid não é de Rio Pardo de Minas

No último domingo (14) um detento foi encaminhado para atendimento médico no hospital de Bocaiúva, ocasião em que tomou a arma de um policial penal e desferir uma coronhada na cabeça do agente, logo depois, outro agente reagiu e desferiu um tiro em uma das mãos do detento.

Inicialmente, foi divulgada a informação de que o detento seria de Rio Pardo de Minas, e na segunda saiu a informação de que o detento teria testado positivo para Covid-19. As informações de que o detento estaria infectado geraram muita repercussão em Rio Pardo de Minas.

No entanto, Folha Regional apurou que o detento é de Januária e foi levado para Bocaíuva devido o período de pandemia, assim como todos as pessoas presas no Norte de Minas, como forma de prevenção contra a Covid-19. Depois do período de quarentena, os detentos são transferidos para as prisões mais próxima de sua cidade.

Folha Regional também apurou que o detento de Januária realmente foi testado positivo para coronavírus, e por isso foi encaminhado para isolamento.

Conforme o diretor do presídio de Rio Pardo de Minas, Ronivon Costa, a confusão foi gerada por que um ex-presidiário de Rio Pardo de Minas teria incendiado uma casa de um desafeto em São João do Paraíso, com isso, ambos foram levados para o Hospital de Bocaiúva, gerando assim toda a confusão.