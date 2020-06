Asilo de Taiobeiras presta esclarecimentos

A direção do Asilo São Vicente de Paulo, de Taiobeiras, encaminhou Nota de Esclarecimentos para a redação do Jornal Folha Regional se posicionando sobre as contaminações de funcionários e moradores.

Confira a nota na integra, assinada pela presidente Sandra Pereira Santos:

“Esclarecemos que desde o início da Pandemia do Coronavírus, O Lar Dos Idosos vem adotamos inúmeras medidas para prevenção deste mal que assola o mundo, segundo orientações da secretaria de saúde do município, como suspensão de visitas, uso de máscaras, luvas, álcool em gel, desinfecção de tudo que entra no asilo, bem como a troca de uniformes dos funcionários antes do labor, mas estas não foram suficientes para impedir a entrada do vírus na ILPI.

O Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de Taiobeiras informa que assim como a sociedade Taiobeirense estamos abalados com a confirmação dos testes positivos para a covid-19 em 12 (doze) idosos abrigados, 02 (dois) idosos hospitalizados e 05 (cinco) funcionários da instituição realizados pela secretaria municipal de saúde da cidade.

Informamos ainda que apesar de contaminados ate então todos se encontram com quadro de saúde estável, sem qualquer complicações, e que já colocamos o plano de contingência em prática como o isolamento dos idosos testados positivos em ala separada e os funcionários afastados para isolamento e tratamento em casa, informamos também que com auxilio e apoio da secretaria de saúde do município, iremos separar em outro ambiente ou seja em outro local os idosos testados Negativos.

Por fim, o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo de Taiobeiras se compromete a redobrar o rigor nas medidas de prevenção e combate à covid-19, mas conta com a colaboração da população de Taiobeiras no combate mantendo o isolamento social em casa, para assim vencermos este vírus e claro contando com as orações de todos, que Deus nos Abençoe”.