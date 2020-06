Mulher do homem de São João do Paraíso que testou positivo em Salinas também está contaminada

EXCLUSIVO

O Jornal Folha Regional acaba de apurar que a esposa do homem de 62 anos que testou positivo em Salinas, também está contaminada com coronavírus. Uma fonte do jornal informou que ela teria saído de São João do Paraíso na madrugada de ontem, quinta (11), em companhia dos pais, que já são idosos, com destino ao Rio de Janeiro. Surgiu uma informação de que o filho do casal também estaria contaminado, mas a reportagem não conseguiu apurar a veracidade.

Folha Regional também apurou que a empregada doméstica, de 26 anos, que trabalha na casa do casal em São João do Paraíso está com os sintomas desde o último sábado, 06 de junho. “Eu comecei sentindo dor de cabeça, no domingo sentir ânsia de vômito, na segunda perdi o olfato e o paladar”, relata a doméstica para a reportagem.

O grave é que a doméstica está em isolamento, usando máscaras o tempo todo, mas permanece na mesma casa com os pais de 57 e 58 anos, além do filho de 5 anos. “Estou tentando tomar o máximo de cuidado possível”, disse a faxineira, que vem recebendo orientações da Vigilância em Saúde.

No domingo, quando faz oito dias de sintomas, a doméstica será testada.

A reportagem questionou os casos com o secretário de Saúde, Zé Pedro. “A equipe técnica está fazendo o processo de apuração e mapeamento dos casos, e só vamos divulgar quando tiver tudo concluído”, disse o secretário.

Questionado por que a Secretaria de Saúde não divulga boletins diários, Zé Pedro explicou que a divulgação só é feita quando surgem novos casos devidamente apurados. “Esperamos concluir a apuração de novos casos para fazer a divulgação”, argumentou o secretário.