Rapazes acusados de promover festas em Salinas enviam ‘Nota de Esclarecimento’ à Folha Regional

Os dois homens acusados de ter promovidos festas em sítios de Salinas, apontados como os casos 2º e 3º positivos na cidade, fizeram contato com o Jornal Folha Regional após a publicação da denúncia e resolveram publicar a seguinte Nota de Esclarecimento, que segue na íntegra:

“Nesta semana, a população salinense foi surpreendida com a confirmação dos primeiros casos de Corona Vírus no município. Esta notícia, como era esperado, mexeu bastante com todas as pessoas da cidade, mas especialmente com aquelas diretamente envolvidas. No caso, as que testaram positivo e aqueles que com eles tiveram contato. Esta é uma nota conjunta dos pacientes que ficaram conhecidos como número 2 (homem, 28 anos) e número 3 (homem, 30 anos).

Na segunda-feira, dia 8, o caso 2 foi testado positivo para Covid-19, em exame realizado de forma particular no dia 03/06, um dia após ter feito um exame de dengue que deu negativo. O paciente estava em isolamento total e irrestrito desde o dia 30/05, quando percebeu os sintomas e optou de forma espontânea por se isolar. Já o caso 3 foi testado positivo na terça-feira, dia 9. Portanto, um dia depois. Apesar de só ser testado positivo um dia depois, os sintomas do caso 3 apareceram muito antes, mais precisamente no dia 24 de maio, quando ele entrou em isolamento e solicitou, também, dois exames: um para detectar dengue e outro para detectar Corona. Os exames do caso 3 deram negativo para as duas doenças. Mesmo com o resultado negativo, ele seguiu em isolamento, completando 18 dias em total isolamento desde então.

Essa cronologia é importante porque conforme novas pessoas vão sendo testadas e a Covid-19 vai sendo detectada em nossa população, algumas pessoas podem ser levadas a entender que um caso posterior tem direta correlação com o outro anterior, sendo que aqui fica claro que o caso detectado DEPOIS já apresentava sintomas e estava em isolamento ANTES do caso que foi detectado primeiro.

Como o assunto era de interesse comum, por se tratar de saúde pública, rapidamente alguns comentários vieram à tona e junto com eles, algumas informações que não são verdades passaram a ser disseminadas. E sobre elas gostaríamos de fazer alguns esclarecimentos:

1- Em nenhum momento, desde março, mesmo antes do início da pandemia no Brasil, nenhum dos dois esteve presente ou organizou qualquer evento para 50 pessoas em qualquer sítio da barragem de Salinas. Indo além: não participaram de qualquer evento para 50 pessoas, seja na barragem ou em outro lugar, seja em Salinas ou fora de Salinas, nem como organizadores e nem como convidados, neste mesmo período.

2- Por serem amigos, a rotina de lazer de ambos, levando em conta as regras de enfrentamento a Covid-19 que estavam em vigor no município, eram basicamente se encontrar com alguns outros amigos para atividades sociais, como jogar baralho, entre outras. Inclusive, ao ser o segundo da mesma turma a testar positivo, na terça-feira dia 9, o caso 3, percebendo que poderia haver mais pessoas do mesmo círculo possivelmente expostas, disponibilizou o nome de todos estes amigos mais próximos ao agente de vigilância sanitária do município que o atendeu, como forma de colaborar com a identificação de mais pessoas com os sintomas. Todos os nove amigos mais próximos testaram negativo para o Coronavírus em testes rápidos realizados pelo município. Todos estes amigos estavam há, no mínimo, 9 dias sem contato com qualquer um dos casos, que já estavam isolados. Além disso, todos os parentes próximos (do mesmo núcleo familiar e residindo na mesma casa) e funcionários dos casos 2 e 3 fizeram testes e 100% deles testaram negativo para o Coronavírus.

Entendemos que, neste momento, a notícia da chegada do Coronavírus na nossa cidade mexa muito com os ânimos de todos. Também entendemos que é normal que as pessoas sintam medo, tentem encontrar explicações e até mesmo apontar culpados. Nós não temos mágoas quanto às notícias que saíram, ainda que elas não sejam verdadeiras, pois entendemos como um instinto natural do ser humano buscar se defender e defender aqueles que eles amam. Mas gostaríamos de refletir sobre se essa reação ajuda a nossa população a enfrentar o mal que é o Coronavírus. Não gostaríamos que outras pessoas que sentem sintomas deixem de procurar o serviço de saúde por medo deste julgamento caso seus casos venham à tona. Isso não só dificultaria ao município mapear mais possíveis casos, como não ajudaria a evitar ainda mais a propagação do vírus em nossa cidade.

Mais uma vez, entendemos todas as reações e consideramos que todas elas são legítimas. Não fugiremos da nossa responsabilidade como cidadãos, mas não poderíamos deixar de vir aqui desmentir as informações que foram rapidamente espalhadas, pois elas não condizem com a verdade e não ajudam o nosso município a enfrentar este mal. Seguimos dispostos a colaborar com o poder público no enfrentamento a Covid-19 e nos colocamos completamente à disposição para prestarmos todos os esclarecimentos necessários sobre o conteúdo desta nota às autoridades de Salinas".