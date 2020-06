Medina registra mais dois óbitos no fim de semana

Dr. Marcelo Pereira, diretor clínico do Hospital de Medina, detalha os casos.

No sábado (27), o prefeito de Medina, Evaldo Sena, popular Vavá, comunicou a 2ª morte por coronavírus na cidade. O paciente de 68 anos estava internado em leito de UTI no Hospital Filadélfia, em Teófilo Otoni e faleceu na madrugada de sábado com confirmado de Covid-19. No mesmo dia, outro paciente de 91 anos morreu com sintomas de Covid-19 no Hospital Santa Rita, em Medina, e foi colhido material para exame laboratorial, por isso ainda é tratado como suspeita de coronavírus.

No domingo (28), o 3º óbito confirmado foi anunciado pela diretora do Hospital de Medina, Keila Sampaio. O paciente de 40 anos deu entrada na tarde de sábado e na manhã de domingo apresentou insuficiência respiratória, sendo entubado, mas não resistiu.

O médico Marcelo Pereira, diretor clínico do Hospital de Medina, explicou que os velórios foram feitos com caixões lacrados, conforme protocolo do Ministério da Saúde. “Mesmo com o paciente em óbito, há chance de transmissão. Por isso, a orientação é preservar a família com o caixão lacrado”, explica o médico.

Medina já tem 50 casos confirmados de Covid-19.