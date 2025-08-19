Condenado por homicídio é preso após 25 anos

Crime ocorreu no ano 2000 na cidade de Olímpia, interior de São Paulo, e autor estava foragido desde 2016.

A Polícia Civil prendeu um homem de 47 anos condenado por homicídio ocorrido em 2000, na cidade de Olímpia, interior de São Paulo. A vítima foi um homem de 22 anos, que foi morto com 18 golpes de faca. Em 2013, o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri e a sentença transitou em julgado em 2016. Desde então, ele permanecia foragido.

Conforme apurado, o suspeito e a vítima do homicídio eram amigos.

O mandado de prisão foi encaminhado ao conhecimento da Delegacia de Araçuaí no início deste mês de agosto. A partir de informações de inteligência, nas quais indicaram que o condenado estaria em Virgem da Lapa, os investigadores deflagraram ação com foco na captura do foragido.

Após a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.