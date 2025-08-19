Condenado por homicídio é preso após 25 anos
|Crime ocorreu no ano 2000 na cidade de Olímpia, interior de São Paulo, e autor estava foragido desde 2016.
A
Polícia Civil prendeu um homem de 47 anos condenado por homicídio ocorrido em
2000, na cidade de Olímpia, interior de São Paulo. A vítima foi um homem de 22
anos, que foi morto com 18 golpes de faca. Em 2013, o réu foi condenado pelo
Tribunal do Júri e a sentença transitou em julgado em 2016. Desde então, ele
permanecia foragido.
Conforme
apurado, o suspeito e a vítima do homicídio eram amigos.
O
mandado de prisão foi encaminhado ao conhecimento da Delegacia de Araçuaí no
início deste mês de agosto. A partir de informações de inteligência, nas quais indicaram
que o condenado estaria em Virgem da Lapa, os investigadores deflagraram ação com
foco na captura do foragido.
Após
a prisão, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da
Justiça.
