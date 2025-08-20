Carreta tomba, é incendiada e motorista morre

Acidente foi no km 329 da BR-251, próximo à Salinas.

Nesta quarta (20/08), o Pelotão de Bombeiros de Salinas foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em veículo na BR 251, na altura do km 329, próximo ao posto Sabor de Minas, em Salinas.

Tratava-se de incêndio de grandes proporções que consumiu totalmente a estrutura da carreta com placa do Mercosul, que encontrava-se nas margens da rodovia e transportava uma carga de MDF.

Após a análise da situação, foi realizada a sinalização da via que apresentava grande risco de acidentes devido a grande quantidade de fumaça.

Após ações de combate ao incêndio e rescaldo, foi verificado pelas equipes do Corpo de Bombeiros que houve 01 vítima, condutor da carreta, sexo masculino, de 49 anos, que ficou preso nas ferragens e veio a óbito.

O incêndio foi controlado após 08 horas de atuação das equipes de segurança pública.

Foram utilizados cerca de 40000 mil litros de água no combate às chamas. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito fluiu normalmente.

A Polícia Rodoviária Federal de Salinas compareceu e auxiliou na sinalização e no controle do trafego de veículos. Atuaram de forma integrada o Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil Municipal de Salinas, Pericia da Policia Civil de Taiobeiras e PRF.