Homem é flagrado com espingarda .36

Ele alegou que estava sendo ameaçado e também portava munições calibre .38



Durante fiscalização de trânsito da Polícia Rodoviária, no KM 3 da Rodovia LMG-623, em Ninheira, o condutor de uma caminhonete Triton, cor preta, tentou evitar a abordagem da guarnição mudando repentinamente de direção, no entanto, os policiais deram ordem de parada e efetuaram a abordagem do condutor, que tem 49 anos.

Durante a fiscalização, o condutor, da cidade de Ninheira, demonstrou muito nervosismo e tentou ocultar algo no veículo. Diante do comportamento anormal, os policiais realizaram vistoria no interior do veículo, quando encontraram uma espingarda industrial, marca Rossi, calibre .36 com um adaptador calibre .38, além de três munições intactas.

O motorista declarou que estava sendo ameaçado, por isso estava portando a referida arma de fogo, sem nenhuma documentação/autorização.

Perante o exposto, o autor foi preso em flagrante por porte de arma e conduzido até a delegacia de São João do Paraíso.