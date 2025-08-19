Homem que esfaqueou ex-companheira é indiciado
|Ele foi preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio.
Foi
concluído nesta terça (19/08) o inquérito que apura a tentativa de feminicídio ocorrida
no último dia 08 de agosto em Curral de Dentro. O homem investigado foi preso
em flagrante no mesmo dia. Com o indiciamento, ele responderá por tentativa de
feminicídio, pois teria desferido diversos golpes de faca contra sua
ex-companheira em plena via pública.
As
investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à
Mulher de Taiobeiras. Segundo a delegada Mayra Coutinho, a mulher trafegava de
bicicleta em uma rua de Curral de Dentro juntamente com uma amiga, quando foi
surpreendida pelo ex-companheiro, que a atingiu com golpes de faca no abdômen e
na região torácica. A vítima foi socorrida pela acompanhante e levada ao
hospital.
Em
depoimento, o autor confessou a agressão, alegando que queria apenas “dar um
susto” na ex-companheira.
Dra.
Mayra Coutinho disse que o crime foi motivado pelo inconformismo do homem com o
fim do relacionamento e pelo sentimento de posse em relação à ex-companheira. “As
investigações apontaram que, após a separação, ele passou a perseguir e ameaçar
a vítima. No dia dos fatos, o homem teria se deslocado até o local depois que
ela publicou uma foto em rede social com a localização visível”,
informou a delegada.
A
Polícia Civil informa ainda que a vítima já havia registrado boletim de
ocorrência em 2024, relatando ameaças e agressões do investigado, que também é
alvo de outro inquérito. Após um breve período de reconciliação, o
relacionamento foi encerrado novamente em julho deste ano.
O
homem foi indiciado por tentativa de feminicídio, com causa de aumento pelo uso
de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e permanece preso
preventivamente à disposição da Justiça.
