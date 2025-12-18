Bombeiros localizam homem que estava perdido em mata

Militares usaram cão farejador e drone na operação.

Os Bombeiros localizaram um homem de 48 anos que estava desaparecido desde o último dia 12 de dezembro em uma área de mata fechada na zona rural de Ninheira. Ele tinha sido visto pela última vez na madrugada do dia anterior nas proximidades de sua residência, quando adentrou uma área de mata e não retornou, sendo então iniciadas as ações de busca.

Após cinco dias de buscas ininterruptas, envolvendo planejamento técnico, análise de informações coletadas em campo e aplicação de técnicas especializadas de busca terrestre, a vítima foi localizada pelo cão de busca Zeus, em uma região de mata fechada na Fazenda Sapé Oliveira, zona rural de Ninheira. No momento do encontro, o homem apresentava debilidade física acentuada e quadro de desidratação severa.

Após avaliação inicial, os bombeiros realizaram a imobilização da vítima em prancha longa e efetuaram o deslocamento a pé pela mata até um ponto de apoio, onde uma equipe médica do município aguardava para avaliação clínica, sendo encaminhado ao hospital local.

Durante a operação, as equipes percorreram aproximadamente 42 quilômetros, abrangendo áreas de pastagem, córregos, rios e mata fechada. As buscas também contaram com uso de drone.