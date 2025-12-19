Ônibus de Taiobeiras bate de frente com carreta e três pessoas morrem

Colisão foi na BR-365, em Buritizeiro, na madrugada desta sexta (19/12).

Um grave acidente entre um ônibus da empresa Trans Taiobeiras e uma carreta deixou ao menos três pessoas mortas na madrugada desta sexta-feira (19), na BR-365, em Buritizeiro, no Norte de Minas.

A batida frontal ocorreu no km 177 da rodovia, próximo à curva da Carvoaria Rima. O motorista do caminhão, ainda não identificado, ficou preso nas ferragens e morreu no local. No ônibus, os bombeiros informam que foram dois óbitos: o motorista identificado por Robson, de 38 anos, e uma passageira, de 62 anos. Eles também ficaram presos nas ferragens. Todos os corpos já foram desencarcerados pelos militares.

Testemunhas informam que Robson era o motorista do ônibus.





Inicialmente, o Samu informou que ao menos 16 pessoas ficaram feridas no acidente, todas encaminhados para o hospital de Pirapora. Foi preciso acionar cinco unidades do SAMU para atender as 16 vítimas: Buritizeiro, Pirapora, Várzea da Palma, Ibiaí e Jequitaí.

O ônibus havia saído de Sorocaba (SP) com destino à Taiobeiras. O trânsito ficou totalmente interditado no trecho e foi liberado por volta das 8h30.

A perícia da Polícia Civil foi acionada, e as causas do acidente serão investigadas.

Vídeo mostra local do acidente.