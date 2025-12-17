Brigada Municipal combate incêndio em casa de idosas

Ação rápida evitou maiores danos e ninguém ficou ferido.

Na tarde de terça (16/12), durante plantão operacional da Brigada Municipal de Rio Pardo de Minas, foi atendida uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Avenida Janaúba.

A equipe de brigadistas, comandada por Sargento Elizio Souza, realizou o combate das chamas na residência familiar, onde moravam quatro pessoas, sendo duas idosas.

Com o incêndio controlado, a equipe realizou o resfriamento das paredes e, posteriormente, o rescaldo, eliminando focos residuais no teto e evitando a reignição do incêndio, conseguindo proteger o restante do imóvel, bem como as edificações vizinhas.

Não foi possível identificar as causas do incêndio. Não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais.