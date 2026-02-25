Polícia Federal prende homem com rádio pirata em Ninheira

Além de mandado de busca e apreensão, foi cumprido mandado de prisão preventiva por reincidência na conduta criminosa.

Nesta terça (24/02), a Polícia Federal esteve na cidade de Ninheira para executar a Operação Sintonia Alternativa, cujo objetivo foi combater a atividade clandestina de radiodifusão, chamada de “rádio pirata”.

A operação cumpriu mandado de busca e apreensão e mandado de prisão preventiva contra o dono da rádio, de 37 anos. Ele já era reincidente na conduta criminosa e por isso a justiça emitiu a ordem de prisão.

Servidores da Anatel também estiveram na operação. “As investigações apontaram risco concreto à segurança do tráfego aéreo, identificando interferências em comunicações aeronáuticas provenientes de sinais captados em coordenadas compatíveis com a localização da emissora clandestina”, diz nota da Polícia Federal, acrescentando que “tais interferências colocavam em risco a integridade de tripulações e passageiros de aeronaves que operam na região”.

A Anatel registrou, ao menos três vezes entre o fim de 2025 e o início de 2026, interferências prejudiciais em radiofrequências regularmente destinadas às comunicações aeronáuticas, todas atribuídas a transmissões de origem clandestina.

O homem preso já era alvo de fiscalizações e procedimentos administrativos desde 2016, após a identificação de diversas operações ilegais de radiodifusão. Em setembro de 2025, ele foi ouvido pela Polícia Federal e advertido sobre a irregularidade. Agora, ele vai responder por conduta tipificada como desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações, crime cuja pena pode chegar a até quatro anos de detenção, além de multa.