Polícia Federal prende homem com rádio pirata em Ninheira
|Além de mandado de busca e apreensão, foi cumprido mandado de prisão preventiva por reincidência na conduta criminosa.
Nesta
terça (24/02), a Polícia Federal esteve na cidade de Ninheira para executar a Operação
Sintonia Alternativa, cujo objetivo foi combater a atividade clandestina de
radiodifusão, chamada de “rádio pirata”.
A
operação cumpriu mandado de busca e apreensão e mandado de prisão preventiva
contra o dono da rádio, de 37 anos. Ele já era reincidente na conduta criminosa
e por isso a justiça emitiu a ordem de prisão.
Servidores
da Anatel também estiveram na operação. “As investigações apontaram risco concreto à
segurança do tráfego aéreo, identificando interferências em comunicações
aeronáuticas provenientes de sinais captados em coordenadas compatíveis com a
localização da emissora clandestina”, diz nota da Polícia Federal,
acrescentando que “tais interferências colocavam em risco a integridade de
tripulações e passageiros de aeronaves que operam na região”.
A
Anatel registrou, ao menos três vezes entre o fim de 2025 e o início de 2026,
interferências prejudiciais em radiofrequências regularmente destinadas às
comunicações aeronáuticas, todas atribuídas a transmissões de origem
clandestina.
O
homem preso já era alvo de fiscalizações e procedimentos administrativos desde
2016, após a identificação de diversas operações ilegais de radiodifusão. Em
setembro de 2025, ele foi ouvido pela Polícia Federal e advertido sobre a
irregularidade. Agora, ele vai responder por conduta tipificada como
desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações, crime cuja pena
pode chegar a até quatro anos de detenção, além de multa.
