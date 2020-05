Após perseguição, suspeitos de tráfico são presos

Nesta segunda (11/05) o Governo de Minas divulgou o resultado do exame laboratorial feito no aposentado José Pedro Santana, de 73 anos, que faleceu no último dia 05 de maio na Santa Casa de Montes Claros. No laudo médico constava suspeita de Covid-19, mas o resultado oficial consta negativo para coronavírus.A coleta do material ocorreu no dia 05, chegou ao laboratório da UFMG no dia 07 e o resultado foi divulgado nesta segunda.A notícia é um alívio para a família e para a população de Santo Antônio do Retiro, já que o paciente manteve contato com várias pessoas, inclusive viajou para Montes Claros em ônibus da Secretaria de saúde.José Pedro era morador da comunidade Cedro, zona rural do município, e estava fazendo tratamento de câncer de garganta há vários meses. Ele foi sepultado no cemitério de rio Pardo de Minas para seguir os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde.