Ninheira confirma 1º caso de Covid-19

Depois de levantamentos, militares do 4º Pelotão de São João do Paraíso conseguiram localizar um dos suspeitos de assaltar a Drogaria Curitiba, localizada no Centro da cidade, no último dia 10 de dezembro de 2019.Conforme Tenente Anderson, comandante do Pelotão, o autor, de 19 anos, estava escondido na zona rural do município há aproximadamente 10 dias. Como havia um mandado de prisão em aberto, os policiais realizaram operação e conseguiram prendê-lo.– O assalto ocorreu na noite do dia 10/12, quando dois meliantes chegaram de moto, e um deles adentrou à farmácia e pegou todo o dinheiro do caixa..No dia seguinte, a Polícia Militar conseguiu identificar e prender um dos autores, que estava com uma moto furtada dois dias antes do assalto..No entanto, já no quartel da PM, o autor conseguiu evadir. Após os trâmites, a Justiça emitiu mandado de pris…