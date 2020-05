Inscrições para Mestrado em Reprodução e Nutrição Animal estão abertas

IFNMG Campus Salinas está fazendo inscrições para processo de seleção até dia 05/06

Termina no próximo dia 05 de junho o período de inscrições do processo de seleção de candidatos ao Mestrado Profissional em Reprodução e Nutrição Animal do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). O mestrado é gratuito e ofertado na modalidade presencial, com aulas no IFNMG-Campus Salinas. O edital de seleção (Edital no 25/2020) e demais documentos relativos à seleção podem ser acessados aqui.

Podem candidatar-se portadores de diploma (ou documento equivalente) de graduação em Medicina Veterinária ou áreas afins, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Serão disponibilizadas até 12 vagas, distribuídas entre as três linhas de pesquisa: “Reprodução animal” (4 vagas), “Nutrição animal” (4 vagas) e “Sanidade aplicada à reprodução e nutrição animal” (4 vagas).

As inscrições são realizadas apenas de forma remota, com o envio dos documentos especificados no edital para o e-mail ppgvet@ifnmg.edu.br. No título do e-mail, devem constar o nome do candidato, o número do edital e a linha de pesquisa escolhida. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00. A Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento da inscrição deve ser gerada no site do Tesouro Nacional (clique aqui para instruções).

A seleção terá as seguintes etapas: prova de títulos (eliminatória e classificatória) e apresentação de plano de trabalho com arguição (eliminatória e classificatória).

O curso - A proposta do mestrado profissional vem ao encontro das necessidades de desenvolvimento socioeconômico do semiárido brasileiro e visa a dar solução aos gargalos da produção animal. Pretende-se formar profissionais que se aprimorem na pós-graduação, cujo foco será solucionar de forma prática e objetiva, com rigor científico, as dificuldades do segmento.

O egresso do programa terá formação especializada e aprimorada a capacidade de empreender, inovar e aplicar tecnologias em reprodução e nutrição animal. Espera-se que o egresso seja capaz de solucionar problemas dos sistemas de produção animal, bem como propiciar o desenvolvimento econômico sustentável.