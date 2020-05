São João do Paraíso confirma o 2º caso de Covid

Vítima do roubo acionou a PM, que prendeu o autor em comunidade rural A Policia Militar de Rio Pardo de Minas foi informada por uma vítima de roubo que sua moto estaria sendo anunciada para venda em um grupo de desapego, inclusive com fotos. A moto havia sido roubada em setembro de 2019.Com as informações, a guarnição comandada por Sargento Daniel passou a fazer levantamentos até que encontrou o autor de 30 anos na Fazenda Tingui, zona rural do município.Ao ser questionado, o autor alegou que havia comprado o veículo por R$ 2 mil, no dia 21 de maio, em uma oficina de Taiobeiras. Na ocasião, o autor apresentou uma nota de arrematação, constando que a moto Honda/NXR Bros estava em condições de sucata. No entanto, o documento era referente a uma moto com outras características e ainda estava com placa de uma Honda CG Titan, além das numerações do chassi e motor suprimidos.Os policiais acionaram a vítima do roubo, que apontou as características do veículo. Com isso, o a…