Família reclama de preconceito após divulgação de exame

Casal Silvaní e Aguinaldo não apresentaram nenhum sintoma e encerram quarentena



EXCLUSIVO

Silvaní Rodrigues, de 37 anos, esposa de Aguinaldo José Palmeira, que foi testado positivo para Covid-19 em São João do Paraíso acionou o Jornal Folha Regional para esclarecer a situação da família e reclamar de preconceitos da sociedade, além de mensagens falsas nas redes sociais.

“Após a divulgação do teste rápido, que não é 100% confiável, surgiram muitos preconceitos e mensagens falsas nas redes sociais, sendo que ninguém da minha família manifestou qualquer sintoma da doença”, disse Silvaní à Folha Regional. “Eu, meu esposo, minhas duas filhas e minha mãe de 76 anos, estamos há 10 dias em quarentena sem sentir nada, portanto, tudo indica que o teste rápido foi um ‘falso positivo’, pois meu esposo estava com gripe comum no final de abril”, explica Silvaní.

No último sábado (09/05), cinco dias depois do teste positivo, o mesmo laboratório particular, sob responsabilidade do enfermeiro João Bosco, retornou à residência da família e testou os outros quatro membros, novamente dando resultado negativo.

Nesta segunda (11) a família aceitou fazer o teste molecular proposto pela prefeita Mônica Mendes, com isso, o diagnóstico é definitivo e evita medidas desnecessárias.

“Após 10 dias sem nenhum sintoma de Covid, estamos encerrando a nossa quarentena, mas, assim como todos devem fazer, vamos continuar tomando as precauções recomendadas pelos órgãos de saúde”, disse Silvaní. “Espero que parem com as fakenews e que respeitem a minha família”, completou.

A família de 5 pessoas veio de São Paulo para São João do Paraíso no dia 1º de maio (veja matéria do caso aqui).