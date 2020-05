IFNMG de Salinas publica Edital para Auxílio Emergencial

Benefício é para alunos carentes em virtude da pandemia

O IFNMG - Campus Salinas torna público o Edital Nº 037/2020 de Auxílio Emergencial para seleção de estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, em virtude da pandemia da COVID-19.

Esse Programa de Auxílio Emergencial visa atender aos discentes dos cursos presenciais do IFNMG - Campus Salinas, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo vigente (R$522,50), e que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou risco social em virtude da pandemia da COVID-19.

Neste sentido, pretende-se oferecer apoio financeiro aos estudantes que, momentaneamente, encontram-se em situação de vulnerabilidade que possa fragilizar a sua relação com a instituição de ensino e com política de educação, durante o período de pandemia, e assim possibilitar uma maior segurança para as condições de permanência e êxito quando as atividades escolares/acadêmicas forem retomadas.

Serão ofertados 218 (duzentos e dezoito) auxílios financeiros, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) mensais, e será concedido durante o período de suspensão das aulas por motivo da pandemia do COVID-19, prioritariamente, aos estudantes em maior estado de vulnerabilidade ocasionada pela Pandemia da COVID-19.