Veículo capota na BR-251

Bombeiros e Samu de Salinas socorreram as vítimas de São Paulo

Na tarde desta segunda (25/05) as unidades do Corpo de Bombeiros e Samu de Salinas foram acionadas para atender acidente no KM 298 da BR-251, zona rural do município.

No local, os socorristas depararam com duas das vítimas fora do veículo e outra nas ferragens. O automóvel com placa de Guarulhos/SP estava com os três passageiros e seguia para Itororó/BA. Uma mulher de 43 anos que se encontrava fora do veículo queixava dor intensa nas costas. Já um homem de 31 anos, que ficou dentro do veículo com as portas travadas, queixava de dor intensa na região lombar e apresentava escoriações generalizadas.

Após atendimento das vítimas, encaminhadas para o Hospital de Salinas, o veículo foi removido da curva em área de declive. Ninguém corre risco de morte.