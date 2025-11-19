Mais uma tragédia em cruzamentos de Taiobeiras

Constantes acidentes preocupam, dessa vez a vítima fatal foi um homem de 33 anos.

Nesta quarta (19/11) foi registrado mais um grave acidente em Taiobeiras, como sempre, em cruzamentos de rua/avenida. Os sinistros já viraram rotina na cidade.

O SAMU foi acionado para prestar atendimento ao grave acidente, mas, quando chegaram ao local, a vítima já estava em óbito. O acidente foi no cruzamento da Avenida Barbacena com a Rua Turmalina, no bairro Planalto.

O motociclista, identificado por Valmir, popular Valmizinho, de 33 anos, colidiu com um caminhão por volta de 11h30min, morrendo no local.

Testemunhas informaram que as rodas do caminhão teriam atingido a cabeça da vítima. Os socorristas do SAMU relataram traumatismo cranioencefálico grave.

Após os trabalhos de perícia técnica, o corpo foi encaminhado para o IML.