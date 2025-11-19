Mais uma tragédia em cruzamentos de Taiobeiras
|Constantes acidentes preocupam, dessa vez a vítima fatal foi um homem de 33 anos.
Nesta
quarta (19/11) foi registrado mais um grave acidente em Taiobeiras, como
sempre, em cruzamentos de rua/avenida. Os sinistros já viraram rotina na cidade.
O SAMU
foi acionado para prestar atendimento ao grave acidente, mas, quando chegaram
ao local, a vítima já estava em óbito. O acidente foi no cruzamento da Avenida
Barbacena com a Rua Turmalina, no bairro Planalto.
O
motociclista, identificado por Valmir, popular Valmizinho, de 33 anos, colidiu
com um caminhão por volta de 11h30min, morrendo no local.
Testemunhas
informaram que as rodas do caminhão teriam atingido a cabeça da vítima. Os socorristas
do SAMU relataram traumatismo cranioencefálico grave.
Após os
trabalhos de perícia técnica, o corpo foi encaminhado para o IML.
