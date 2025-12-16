Escola recebe selo de ‘Amiga do Meio Ambiente’

Educandário integrou programa de educação sanitária e ambiental desenvolvido pela Copasa.

A Escola Municipal Professor Gumercindo Costa, de Rio Pardo de Minas, recebeu o Selo de Escola Amiga do Meio Ambiente. O reconhecimento se deu pela participação da comunidade escolar nas ações ambientais desenvolvidas pelo Programa Chuá Socioambiental em 2025.

Promovida pela Copasa, sob a coordenação da Gerência de Desenvolvimento Ambiental (GNDA), a iniciativa tem o objetivo de despertar a consciência ambiental e fomentar a sustentabilidade nos estudantes.

Colaboradores da Companhia, integrantes do Coletivo Local de Meio Ambiente (Colmeia) do município, membros da diretoria escolar, alunos e professores estiveram presentes na cerimônia, que marcou o encerramento das ações desenvolvidas no decorrer do ano.

A solenidade de entrega do selo contou com a explanação das atividades realizadas pelo programa na escola e apresentação de teatro e músicas voltadas para a preservação ambiental.

Para a assistente socioambiental da Copasa, Adriana Tolentino, os momentos de entrega do Selo Chuá são únicos e especiais. “Desde o início, a direção, equipe pedagógica e alunos abraçaram o Chuá Socioambiental e desenvolveram todas as atividades com dedicação e muito carinho”, afirmou.

Para a diretora Josiana de Oliveira Cunha, “o Chuá desenvolveu diversas ações socioambientais ao longo do ano e agora está sendo finalizado com sucesso. “A escola aderiu ao programa, que é muito rico, e trouxe diversos ensinamentos sobre a água e a preservação ambiental. O selo de Escola Amiga do Meio Ambiente vai ficar marcado na memória da comunidade escolar”, disse a diretora, destacando que as ações envolveram 147 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

O programa – Criado em 2017, o Chuá Socioambiental amplia a consciência ambiental dos alunos e forma cidadãos comprometidos com os valores ecológicos por meio das práticas de educação ambiental.