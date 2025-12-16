Escola recebe selo de ‘Amiga do Meio Ambiente’
|Educandário integrou programa de educação sanitária e
ambiental desenvolvido pela Copasa.
A
Escola Municipal Professor Gumercindo Costa, de Rio Pardo de Minas, recebeu o
Selo de Escola Amiga do Meio Ambiente. O reconhecimento se deu pela
participação da comunidade escolar nas ações ambientais desenvolvidas pelo
Programa Chuá Socioambiental em 2025.
Promovida
pela Copasa, sob a coordenação da Gerência de Desenvolvimento Ambiental (GNDA),
a iniciativa tem o objetivo de despertar a consciência ambiental e fomentar a
sustentabilidade nos estudantes.
Colaboradores
da Companhia, integrantes do Coletivo Local de Meio Ambiente (Colmeia) do
município, membros da diretoria escolar, alunos e professores estiveram
presentes na cerimônia, que marcou o encerramento das ações desenvolvidas no
decorrer do ano.
A
solenidade de entrega do selo contou com a explanação das atividades realizadas
pelo programa na escola e apresentação de teatro e músicas voltadas para a
preservação ambiental.
Para
a assistente socioambiental da Copasa, Adriana Tolentino, os momentos de
entrega do Selo Chuá são únicos e especiais. “Desde o início, a direção, equipe
pedagógica e alunos abraçaram o Chuá Socioambiental e desenvolveram todas as
atividades com dedicação e muito carinho”, afirmou.
Para
a diretora Josiana de Oliveira Cunha, “o Chuá desenvolveu diversas ações
socioambientais ao longo do ano e agora está sendo finalizado com sucesso. “A
escola aderiu ao programa, que é muito rico, e trouxe diversos ensinamentos
sobre a água e a preservação ambiental. O selo de Escola Amiga do Meio Ambiente
vai ficar marcado na memória da comunidade escolar”, disse a diretora,
destacando que as ações envolveram 147 alunos do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental.
O programa – Criado em 2017, o
Chuá Socioambiental amplia a consciência ambiental dos alunos e forma cidadãos
comprometidos com os valores ecológicos por meio das práticas de educação
ambiental.
