Tite é o novo treinador do Cruzeiro

Há 15 meses, o ex-treinador da Seleção Brasileira estava afastado do futebol para cuidar da saúde mental.

A diretoria do Cruzeiro trabalhou rápido e acaba de anunciar que o treinador Tite será o substituto de Leonardo Jardim no comando do time. O contrato de um ano foi acertado na manhã desta terça-feira (16/12).

O ex-técnico da seleção brasileira assume o comando para a temporada 2026, que começa no próximo dia 10 de janeiro, quando a Raposa estreia no Campeonato Mineiro, enfrentando o Pouso Alegre, no Mineirão.

Tite está com 64 anos e não trabalha desde setembro de 2024, quando foi demitido do Flamengo. Essa será a segunda passagem do treinador pelo futebol mineiro. Em 2005, o técnico comandou o Atlético no Campeonato Brasileiro, quando saiu um pouco antes de a equipe ser rebaixada à Série B.