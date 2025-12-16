Tite é o novo treinador do Cruzeiro
|Há 15 meses, o ex-treinador da Seleção Brasileira estava afastado do futebol para cuidar da saúde mental.
A
diretoria do Cruzeiro trabalhou
rápido e acaba de anunciar que o treinador Tite será o substituto de Leonardo
Jardim no comando do time. O contrato de um ano foi acertado na manhã desta terça-feira
(16/12).
O
ex-técnico da seleção brasileira assume o comando para a temporada 2026, que
começa no próximo dia 10 de janeiro, quando a Raposa estreia no Campeonato
Mineiro, enfrentando o Pouso Alegre, no Mineirão.
Tite
está com 64 anos e não trabalha desde setembro de 2024, quando foi demitido do
Flamengo. Essa será a segunda passagem do treinador pelo futebol mineiro.
Em 2005, o técnico comandou o Atlético no Campeonato Brasileiro, quando saiu um
pouco antes de a equipe ser rebaixada à Série B.
