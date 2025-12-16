Construção do novo Fórum de Rio Pardo de Minas está prevista para 2027
Nesta
segunda (15/10) uma comitiva de Rio Pardo de Minas esteve no Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG) para ajustar os últimos detalhes sobre o projeto
de construção do novo prédio do Fórum da Comarca. O empreendimento está
avaliado em R$ 7 milhões.
“A
obra representa um investimento significativo, que sublinha a importância da
Comarca para a nossa região”, comemora o advogado Maik Gregório,
presente no TJMG. “A construção de uma nova sede trará impactos positivos diretos,
garantindo mais eficiência, modernidade e melhores condições de trabalho para
servidores e melhor atendimento à população”, completou.
O projeto foi aprovado após o município fazer a doação do terreno. O prefeito Astor de Sá, popular Tuquinha, informou à Folha Regional que inicialmente foi oferecido um terreno na saída para Taiobeiras e outro no bairro Imperial, mas ambos foram rejeitados pelo Setor de Engenharia do Tribunal de Justiça. Já o terreno de 4 mil metros quadrados, localizado na esquina da Rua Celcino Costa com a Rua Odílio Fernandes Costa, próximo à sede da Prefeitura Municipal, foi aprovado.
A expectativa é de que as obras sejam iniciadas em janeiro de 2027,
após processos de edital e licitação.
|Local onde o novo prédio foi projetado.
Tá aí um dos motivos de se pagar tanto imposto em MG, as obras faraônicas e pagamento de altos salários de um dos judiciários mais caros do país.Enquanto isso, a cidade jaz isolada sem rodoviária e desenvolvimento.ResponderExcluir
Pra que fórum? Os processos são digitaisResponderExcluir