Construção do novo Fórum de Rio Pardo de Minas está prevista para 2027

Vereador Fernando Cláudio, advogado Maik Gregório, juiz Fernando Benfatti, assessor da presidência e responsável pelo setor de engenharia do TJMG e Dr. Ronan D’Angeles, presidente da OAB/RPM, durante audiência no Tribunal de Justiça em Belo Horizonte.

Nesta segunda (15/10) uma comitiva de Rio Pardo de Minas esteve no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para ajustar os últimos detalhes sobre o projeto de construção do novo prédio do Fórum da Comarca. O empreendimento está avaliado em R$ 7 milhões.

“A obra representa um investimento significativo, que sublinha a importância da Comarca para a nossa região”, comemora o advogado Maik Gregório, presente no TJMG. “A construção de uma nova sede trará impactos positivos diretos, garantindo mais eficiência, modernidade e melhores condições de trabalho para servidores e melhor atendimento à população”, completou.

O projeto foi aprovado após o município fazer a doação do terreno. O prefeito Astor de Sá, popular Tuquinha, informou à Folha Regional que inicialmente foi oferecido um terreno na saída para Taiobeiras e outro no bairro Imperial, mas ambos foram rejeitados pelo Setor de Engenharia do Tribunal de Justiça. Já o terreno de 4 mil metros quadrados, localizado na esquina da Rua Celcino Costa com a Rua Odílio Fernandes Costa, próximo à sede da Prefeitura Municipal, foi aprovado.

A expectativa é de que as obras sejam iniciadas em janeiro de 2027, após processos de edital e licitação.