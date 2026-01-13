Acidente teve 10 vítimas na estrada de Taiobeiras à Salinas
|Carreta perdeu os freios e atingiu em uma curva dois carros de Berizal e São João do Paraíso.
No
início da tarde desta terça (13/01) uma carreta perdeu os freios na rodovia MG-404,
que liga Taiobeiras à Salinas, na localidade conhecida como “Morro Capim”,
próximo à entrada para o distrito de Nova Matrona. Após a descida, em uma
curva, a parte traseira da carreta atingiu dois carros, que vinham em sentido
contrário.
Um
dos carros é do Município de Berizal, um Pollo, cor branca, que estava sendo
conduzido pelo motorista Diego Mota. O outro veículo, modelo Corolla, de São
João do Paraíso, teria capotado duas vezes.
Conforme
informações preliminares, o Samu atendeu 10 pessoas envolvidas no acidente,
mas, por sorte, nenhuma em estado grave. Os feridos foram levados para o Pronto
Socorro de Taiobeiras.
Os
órgãos de segurança ainda não forneceram informações oficiais do acidente, por
isso, a matéria pode ser atualizada a qualquer momento.
Sorte que nada,foi Deus que colocou a mão e deu proteção a todos🙏ResponderExcluir
Foi sorte sim. E quando acontece outros acidentes e morrem vários, aí ninguem lembra da "mão de deus". Mão de deus de verdade era nem deixar o acidente acontecer.Excluir
Quando for com vc vc vai saber se era a mão de Deus o nãoExcluir
Quem vai pagar os prejuízos?ResponderExcluir