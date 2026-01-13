Acidente teve 10 vítimas na estrada de Taiobeiras à Salinas

Carreta perdeu os freios e atingiu em uma curva dois carros de Berizal e São João do Paraíso.

No início da tarde desta terça (13/01) uma carreta perdeu os freios na rodovia MG-404, que liga Taiobeiras à Salinas, na localidade conhecida como “Morro Capim”, próximo à entrada para o distrito de Nova Matrona. Após a descida, em uma curva, a parte traseira da carreta atingiu dois carros, que vinham em sentido contrário.

Um dos carros é do Município de Berizal, um Pollo, cor branca, que estava sendo conduzido pelo motorista Diego Mota. O outro veículo, modelo Corolla, de São João do Paraíso, teria capotado duas vezes.

Conforme informações preliminares, o Samu atendeu 10 pessoas envolvidas no acidente, mas, por sorte, nenhuma em estado grave. Os feridos foram levados para o Pronto Socorro de Taiobeiras.

Os órgãos de segurança ainda não forneceram informações oficiais do acidente, por isso, a matéria pode ser atualizada a qualquer momento.