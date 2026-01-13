Taiobeiras realizará Festival Gastronômico

Evento vai contar com a participação de 10 bares e restaurantes capacitados pelo Sebrae.

Com o tema “sabores que encantam, será realizada, nos dias 16 e 17 de janeiro, a 1ª edição do Festival Gastronômico de Taiobeiras. Com entrada gratuita, o evento é promovido pelo Sebrae Minas e Prefeitura, e terá início às 19h, no Parque e Eventos. O objetivo é fomentar a economia e apresentar aromas e experiências que valorizam a culinária local.

O público poderá conhecer e degustar pratos desenvolvidos por empreendedores locais que participaram de consultorias e capacitações do programa Prepara Gastronomia, iniciativa do Sebrae Minas para capacitar os pequenos negócios do segmento de alimentação fora do lar.

A programação do Festival ainda inclui aula show com a chef Fernanda Fonseca, que irá apresentar uma receita com arroz de taioba e costelinha desfiada. Haverá também apresentações culturais com artistas regionais.

Edineia Rodrigues, proprietária do Degust Restaurante comemora a realização do evento. “Acredito que vamos elevar o nível da nossa gastronomia a partir desse festival. Os taiobeirenses gostam de coisas boas, e vamos oferecer os melhores pratos para serem degustados. As consultorias foram muito importantes e nos ajudaram na escolha dos ingredientes como a taioba, planta que deu origem ao nome da cidade”, destaca a comerciante.

Confira os estabelecimentos participantes e os pratos criados para o Festival:

Cafeteria Ponto Final - Combo Essência de Minas: pão de queijo recheado com carne, tomate e manjericão, envolvido com doce de leite e requeijão de corte, além de café gelado aromático.

Avenida Grill - Chapa das Gerais: cortes suculentos de frango, cupim macio e carne suína dourada, acompanhada por três farofas saborosas: de pequi, o, do alho e couve refogada.

D´Gust Restaurante – Taiobinha: Bolinho artesanal preparado com a raiz da taioba, recheado com linguiça caseira e molho da casa.

Café Al Amir - Charuto das Gerais: charuto tradicional árabe feito com folha de taioba, recheado com carne temperada e arroz macio, servido com coalhada seca libanesa.

Restaurante Sabor Da Casa - Carreteiro da Casa: Arroz preparado com costela bovina macia, alho e cebola refogados, enriquecido com pequi acompanhado de couve crocante.

Chocolí - O Melhor Bolo do Mundo: Bolo de chocolate artesanal feito com café especial, macio e intenso, coberto com brigadeiro cremoso de café e finalizado com bolinhas de chocolate.

Espaço Maia - Abacaxi supremo: Abacaxi suculento preparado com bacon dourado e creme de leite, coberto com queijo minas maçaricado.

Deck Lounge - Risoto Ouro das Gerais: Risoto cremoso de pequi, intenso e aromático, servido com filé-mignon macio, finalizado com chips crocantes de taioba.

Quintal Português -Bacalhau do Quintal: Clássico bacalhau a natas, batatas cozidas, azeitona preta, alho e cebolas, finalizado com queijo minas maçaricado.