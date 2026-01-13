Taiobeiras realizará Festival Gastronômico
|Evento vai contar com a participação de 10 bares e restaurantes capacitados pelo Sebrae.
Com
o tema “sabores que encantam, será realizada, nos dias 16 e 17 de janeiro, a 1ª
edição do Festival Gastronômico de Taiobeiras. Com entrada gratuita, o evento é
promovido pelo Sebrae Minas e Prefeitura, e terá início às 19h, no Parque e
Eventos. O objetivo é fomentar a economia e apresentar aromas e experiências
que valorizam a culinária local.
O
público poderá conhecer e degustar pratos desenvolvidos por empreendedores
locais que participaram de consultorias e capacitações do programa Prepara
Gastronomia, iniciativa do Sebrae Minas para capacitar os pequenos negócios do
segmento de alimentação fora do lar.
A
programação do Festival ainda inclui aula show com a chef Fernanda Fonseca, que
irá apresentar uma receita com arroz de taioba e costelinha desfiada. Haverá
também apresentações culturais com artistas regionais.
Edineia
Rodrigues, proprietária do Degust Restaurante comemora a realização do evento.
“Acredito
que vamos elevar o nível da nossa gastronomia a partir desse festival. Os
taiobeirenses gostam de coisas boas, e vamos oferecer os melhores pratos para
serem degustados. As consultorias foram muito importantes e nos ajudaram na
escolha dos ingredientes como a taioba, planta que deu origem ao nome da cidade”,
destaca a comerciante.
Confira
os estabelecimentos participantes e os pratos criados para o Festival:
Cafeteria Ponto Final - Combo Essência de
Minas: pão de queijo recheado com carne, tomate e manjericão, envolvido com
doce de leite e requeijão de corte, além de café gelado aromático.
Avenida Grill - Chapa das Gerais:
cortes suculentos de frango, cupim macio e carne suína dourada, acompanhada por
três farofas saborosas: de pequi, o, do alho e couve refogada.
D´Gust Restaurante –
Taiobinha: Bolinho artesanal preparado com a raiz da
taioba, recheado com linguiça caseira e molho da casa.
Café Al Amir - Charuto das Gerais:
charuto tradicional árabe feito com folha de taioba, recheado com carne
temperada e arroz macio, servido com coalhada seca libanesa.
Restaurante Sabor Da
Casa -
Carreteiro da Casa: Arroz preparado com costela bovina macia, alho e cebola
refogados, enriquecido com pequi acompanhado de couve crocante.
Chocolí - O Melhor Bolo do
Mundo: Bolo de chocolate artesanal feito com café especial, macio e intenso,
coberto com brigadeiro cremoso de café e finalizado com bolinhas de chocolate.
Espaço Maia - Abacaxi supremo:
Abacaxi suculento preparado com bacon dourado e creme de leite, coberto com
queijo minas maçaricado.
Deck Lounge - Risoto Ouro das
Gerais: Risoto cremoso de pequi, intenso e aromático, servido com filé-mignon
macio, finalizado com chips crocantes de taioba.
Quintal Português -Bacalhau do Quintal:
Clássico bacalhau a natas, batatas cozidas, azeitona preta, alho e cebolas,
finalizado com queijo minas maçaricado.
