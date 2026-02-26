Brigada de Rio Pardo de Minas interdita imóveis em áreas de risco

Três famílias foram encaminhadas para abrigos.

Nesta quinta-feira (26), a Brigada Municipal de Rio Pardo de Minas foi acionada para realizar vistoria em uma área com risco geológico de deslizamento de terra (movimento de massa) no bairro Cidade Alta.

No local, foram identificados sinais de movimentação do solo, além de comprometimento estrutural em uma das edificações. Durante a avaliação, constatou-se a existência de três residências habitadas, totalizando três famílias, além de um quarto imóvel desocupado.

Diante das patologias estruturais verificadas e do risco potencial à segurança dos moradores, a Brigada acionou a Defesa Civil Municipal para avaliação técnica complementar. Após análise conjunta, os imóveis foram interditados como medida preventiva.

A ocorrência contou ainda com o apoio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que foi acionado para prestar apoio e auxiliar no acolhimento das famílias. Como medida de segurança, todas foram retiradas da área de risco. Uma delas, na condição de desabrigada, foi encaminhada para abrigo disponibilizado pelo município. As demais, classificadas como desalojadas, foram acolhidas por familiares.

O local foi devidamente isolado e permanecerá sob monitoramento da Brigada Municipal até a execução das intervenções definitivas por parte do Poder Público Municipal.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais reforça a importância de que a população, ao identificar sinais como rachaduras em imóveis, inclinação de estruturas ou movimentação do solo, acione imediatamente a Brigada Municipal pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo telefone 199.