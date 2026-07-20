Carreta com carga de maçãs pega fogo em Salinas

O motorista não se feriu e o veículo ficou totalmente destruído.

Na tarde de sábado (18/07) os bombeiros de Salinas foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio em uma carreta que transportava uma carga de maçãs no km 339 da BR-251, próximo à Salinas.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que o incêndio, inicialmente concentrado na cabine do veículo, já havia se alastrado para toda a estrutura da carreta, exigindo pronta intervenção das equipes.

Os bombeiros iniciaram imediatamente as ações de combate às chamas, utilizando técnicas de combate a incêndios. Durante a operação, foram empregados aproximadamente 4.500 litros de água, permitindo a completa extinção do fogo e a realização do rescaldo, eliminando o risco de reignição.

O condutor da carreta conseguiu deixar o veículo a tempo e não sofreu ferimentos. A ocorrência contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a sinalização da rodovia e o controle do fluxo de veículos, garantindo a segurança dos usuários da via e das equipes de atendimento durante toda a operação.