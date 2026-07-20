Carreta com carga de maçãs pega fogo em Salinas
|O motorista não se feriu e o veículo ficou totalmente destruído.
Na
tarde de sábado (18/07) os bombeiros de Salinas foram acionados para atender
uma ocorrência de incêndio em uma carreta que transportava uma carga de maçãs
no km 339 da BR-251, próximo à Salinas.
Ao
chegarem ao local, os militares constataram que o incêndio, inicialmente
concentrado na cabine do veículo, já havia se alastrado para toda a estrutura
da carreta, exigindo pronta intervenção das equipes.
Os
bombeiros iniciaram imediatamente as ações de combate às chamas, utilizando
técnicas de combate a incêndios. Durante a operação, foram empregados
aproximadamente 4.500 litros de água, permitindo a completa extinção do fogo e
a realização do rescaldo, eliminando o risco de reignição.
O
condutor da carreta conseguiu deixar o veículo a tempo e não sofreu ferimentos.
A ocorrência contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que
realizou a sinalização da rodovia e o controle do fluxo de veículos, garantindo
a segurança dos usuários da via e das equipes de atendimento durante toda a
operação.
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