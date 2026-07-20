Carreta tomba durante ultrapassagem na BR-251

Motorista de 35 anos ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Salinas.

Neste domingo (19/07) aconteceu mais um acidente na BR-251, dessa vez no km 263, próximo à Salinas. A Polícia Rodoviária Federal informou que uma carreta seguia de Fortaleza (CE) para São Paulo (SP), quando o veículo foi atingido por outra carreta que vinha fazendo uma ultrapassagem no sentido contrário.

Com o impacto da batida, a carreta saiu da pista e tombou em um barranco. A cabine do veículo ficou destruída e o motorista foi retirado antes da chegada do socorro pelos outros dois condutores envolvidos no acidente, que não sofreram ferimentos.

Em seguida, o motorista de 35 anos foi atendido por uma equipe do Samu, apresentando dores pelo corpo. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital de Salinas.

A carreta transportava uma carga de polietileno, que ficou espalhada às margens da rodovia. Uma pequena parte do veículo permaneceu sobre a pista e foi removida por um guincho.

Durante os trabalhos de socorro, o trânsito na rodovia ficou interditado por cerca de 30 minutos.