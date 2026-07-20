Carreta tomba durante ultrapassagem na BR-251
|Motorista de 35 anos ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Salinas.
Neste
domingo (19/07) aconteceu mais um acidente na BR-251, dessa vez no km 263, próximo
à Salinas. A Polícia Rodoviária Federal informou que uma carreta seguia de
Fortaleza (CE) para São Paulo (SP), quando o veículo foi atingido por outra
carreta que vinha fazendo uma ultrapassagem no sentido contrário.
Com
o impacto da batida, a carreta saiu da pista e tombou em um barranco. A cabine
do veículo ficou destruída e o motorista foi retirado antes da chegada do
socorro pelos outros dois condutores envolvidos no acidente, que não sofreram
ferimentos.
Em
seguida, o motorista de 35 anos foi atendido por uma equipe do Samu, apresentando
dores pelo corpo. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital
de Salinas.
A
carreta transportava uma carga de polietileno, que ficou espalhada às margens
da rodovia. Uma pequena parte do veículo permaneceu sobre a pista e foi
removida por um guincho.
Durante
os trabalhos de socorro, o trânsito na rodovia ficou interditado por cerca de
30 minutos.
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