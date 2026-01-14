Foragido de SP é preso em hotel de Taiobeiras

Ele tem 41 anos e vinha cumprindo pena por latrocínio em semiaberto.

O Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Taiobeiras conseguiu descobrir um foragido da justiça hospedado em um hotel na região central da cidade. Os policiais iniciaram as buscas após denúncia anônima. Ao mostrar uma foto na recepção, o atendente reconheceu o hóspede.

Os policiais foram ao quarto, abordaram o foragido e cumpriram o mandado de prisão que estava em aberto, expedido pelo Departamento de Execuções Penais de Campinas (SP).

No sistema de segurança pública, os policiais apuraram que Rodrigo Aparecido Pereira, de 41 anos, natural de Sumaré/SP, foi condenado por latrocínio. Ele cumpria pena em São Paulo, quando em maio de 2021 teve mudança de regime, passando para o regime semiaberto. Já em 2023, abandonou o cumprimento da pena e não retornou mais à prisão. Com isso, a justiça expediu um mandado de recaptura do latrocida (autor de roubo seguido de morte).

O delegado Thiago Cavalcante informou à Folha Regional que foi dado cumprimento ao mandado e o foragido foi levado ao Presídio de Taiobeiras.