Lítio desperta lideranças da região

O Vale Jequitinhonha está prestes a ser apunhalado pelas costas mais uma vez. O governador Romeu Zema anunciou que a fábrica de lítio vai ser instalada em Juiz de Fora, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), com investimentos de US$ 56 milhões de dólares. Detalhe: existem grandes reservas de lítio em Araçuaí e Itinga, além de Divisa Alegre, onde está instalada uma unidade da Companhia Brasileira de Lítio, que já faz o processamento do elemento químico.

Mesmo assim, o governador ignorou os municípios detentores da matéria prima e vai usar recursos públicos para implantar a fábrica na Zona da Mata, fato que revoltou os prefeitos e lideranças da região.

No intuito de valorizar a exploração do lítio na região, os prefeitos de 17 cidades do Vale do Jequitinhonha estão se unindo para buscar alternativas que viabilizem a criação de um parque industrial de beneficiamento do lítio na região, visando atrair empresas de baterias para carros elétricos, celulares e tablets – que usam o lítio como matéria-prima.

O momento é de reagir, caso contrário acontecerá com o lítio o mesmo que aconteceu com os diamantes ou o granito, foram explorados no Vale e levados para serem beneficiados em outras região, usurpando riquezas e deixando apenas a devastação ambiental.

Para viabilizar a instalação do parque industrial, os prefeitos já assinaram manifesto por uma “Mineração Sustentável e Responsável”, encaminhado aos governos federal e estadual, que reivindica não apenas o beneficiamento do lítio na região, mas também maior segurança na exploração mineral na região.

Até então, o Brasil não possui fabricantes de baterias de lítio, usadas em smartphones, tablets e veículos elétricos, por isso, praticamente tudo o lítio explorado é exportado. Estima-se que o Brasil tenha 8% das reservas de lítio do mundo.